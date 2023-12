Pour l’instant, le cas de figure ne se pose pas. L’Olympique lyonnais est 18e et dernier de Ligue 1, et serait condamné à la relégation si le championnat s’arrêtait aujourd’hui. Mais si l’ancien souverain déclassé du foot français se redresse (un peu) et finit la saison 16e et barragiste, il y aura problème, comme l’observe Le Progrès.

Car le match retour de cet affrontement couperet avec une formation de Ligue 2 aura lieu le dimanche 2 juin sur la pelouse de l’équipe de L1. Et ce jour-là, comme le lendemain, Taylor Swift donne un concert au Parc OL.

Un match décalé ?

Le choix des dates a été effectué il y a des mois, alors que l’hypothèse d’un Lyon barragiste semblait aussi fantaisiste que l’idée d’un Noël sous la neige à Fort-de-France. Aujourd’hui, beaucoup de fans lyonnais signeraient pour voir cette possibilité devenir réalité, tant leur équipe est à la dérive.

Si cela se produisait, le président du club, l’Américain John Textor, ne sortirait sûrement pas vainqueur du duel avec sa célébrissime compatriote. Le stade de Gerland, ancien antre de l’OL, abrite aujourd’hui les rugbymen du LOU (Top 14) et n’est plus aux normes de la Ligue 1. Il reste la perspective d’un exil plus lointain, ou d’un décalage du barrage…