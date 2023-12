Mardi dernier, Taylor Swift donnait à Sao Paulo le tout dernier concert de son Eras Tour 2023. La conclusion d’une folle année pour la pop star qui, quelques heures après, postait sur X un long message pour remercier ses fans et ses équipes.

« Organiser une tournée au Brésil est quelque chose dont je rêvais depuis des années, et mes fans brésiliens ont dépassé toutes mes attentes. Nous avons officiellement terminé la tournée Eras 2023 avec 6 concerts à Rio et São Paulo face au plus magique des publics. Je suis très reconnaissante envers ma famille de tournée, à savoir mon groupe, mon équipe et mes danseurs pour tout ce qu’ils ont mis dans ce spectacle toute l’année. Pour les gens qui sont venus me voir, vous êtes ce qui a rendu ces stades si vivants, électriques et inoubliables pour moi. Je me sens vraiment très fière et émue d’avoir fait partie de tout ça. Rendez-vous en 2024. »

La trêve des confiseurs

Eh oui, Taylor Swift ne s’offre qu’une courte pause avant de reprendre la route pour remplir de nouveaux stades travers le monde. Dès février, elle sera à Tokyo pour quatre dates avant de gagner l’Australie, puis Singapour pour pas moins de six concerts dont le dernier aura lieu le 9 mars.

Deux mois plus tard, elle sera à Paris pendant quatre soirs à La Défense Arena avec Paramore en première partie (les 9, 10, 11 et 12 mai) avant de sillonner l’Europe. Elle passera également par Lyon pour deux concerts les 2 et 3 juin. Un Eras Tour 2024 qui prendra fin à Vancouver, au Canada, le 8 décembre après des dizaines et des dizaines de performances données dans les stades du monde entier pendant deux ans.