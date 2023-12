Oubliés, le début de semaine poussif du Paris Saint-Germain et le mercredi douloureux du RC Lens en Ligue des champions. Les clubs français ont retrouvé le sourire jeudi grâce à un carton presque plein en Ligue Europa et en Conference League. Outre la victoire spectaculaire de l’OM contre l’Ajax (4-3), il faut aussi souligner la victoire du Stade Rennais (3-0) contre le Maccabi Haïfa et le nul un peu tristounet du Téfécé (0-0) contre l’Union Saint-Gilloise. En C4, le Losc a pris la tête de sa poule en battant Ljubjana sur sa pelouse (2-0).

Grâce à leurs résultats, l’OM et Rennes sont assurés de disputer a minima les barrages (16es de finale) de Ligue Europa. En étant très optimistes, on peut imaginer une qualification directe en 8es de finale pour les deux clubs français, surtout pour les Marseillais, qui semblent avoir trouvé dans cette Coupe d'Europe un exutoire. Le TFC n’a besoin que d’un point pour accéder aux barrages et est assuré, au pire, de jouer les barrages de Conference, tout comme le Losc qui peut néanmoins assurer sa qualification directe pour les 16es de finale de C4 en assurant la première place de son groupe lors de la dernière journée.

Indice UEFA : la France talonne les Pays-Bas

Autant de résultats qui boostent l’indice UEFA de la France, qui tient le bon bout dans son duel à distance avec les Pays-Bas. Au gré des qualifications possibles, bien plus nombreuses pour les clubs français que néerlandais, la Ligue 1 devrait pouvoir repasser à la 5e place à l’issue des phases de poules, ou du moins se rapprocher très sérieusement de leurs rivaux. L’écart est pour l’heure de 0,769 point (57,100 contre 56,331).