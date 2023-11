Raphael Dwamena, un international ghanéen, est décédé d’une crise cardiaque en plein match, samedi lors de la rencontre du championnat d’Albanie entre son club Egnatia Rrogozhine et le Partizani. Considéré comme un grand talent du football ghanéen au début de sa carrière, il avait déjà eu de nombreux problèmes cardiaques. Ainsi, il n’avait pas pu signer pour le club de Brighton en Angleterre en 2017 après la détection de problèmes cardiaques lors de la visite médicale.

Le joueur avait été opéré du cœur en 2020 et s’était fait implanter un défibrillateur qui devait lui permettre de poursuivre sa carrière. Lundi, dans une lettre ouverte publiée sur le site du Heraldo de Aragon, le médecin qui l’a soigné à son arrivée à Saragosse (Espagne) est revenu sur les problèmes cardiaques de son patient.

« Nous avons réussi à le convaincre de la nécessité d’implanter un défibrillateur pour tenter de lui sauver la vie, et en même temps nous lui avons déconseillé de faire du sport à un niveau professionnel, explique Antonio Asso Abadia. Il s’est fait installer un défibrillateur et a quitté l’Espagne. Nous avons discuté un moment, il m’a demandé conseil, ce que j’ai volontiers je l’ai donné, même si j’avais conscience qu’il ne m’écoutait pas : il voulait à tout prix continuer sa carrière sportive et j’ai perdu l’espoir de pouvoir influencer ses décisions. »

Le cardiologue ajoute que le Ghanéen s’était fait ensuite retirer son défibrillateur : « Il y a quelques années, ils m’ont dit que lors d’un match, le défibrillateur lui avait sauvé la vie en faisant son travail pour arrêter une arythmie maligne, et il y a environ un an, j’ai appris qu’il avait eu son défibrillateur retiré, en Suisse si je ne me trompe pas. Il avait décidé de remettre toute la responsabilité de sa vie entre ses propres mains et celles de Dieu. À partir de ce moment-là, j’ai parfaitement compris qu’un jour, la tragédie survenue samedi en Albanie arriverait. »

D’après Antonio Asso Abadia, si Raphael Dwamena avait gardé son défibrillateur, il serait encore en vie aujourd’hui : « Raphaël est mort à la suite d’une décision personnelle, mais s’il n’avait pas retiré le défibrillateur, il serait encore en vie aujourd’hui. Ce n’est pas quelqu’un qui avait un défibrillateur qui est mort, mais quelqu’un qui n’en avait pas. »