Au Stade Vélodrome,

65 minutes et puis plus rien. L’Olympique de Marseille s’est complètement éteint en deuxième mi-temps au point de concéder le match nul contre Brighton (2-2) pour son deuxième match de Ligue Europa jeudi soir, après avoir pourtant mené 2-0 au stade Vélodrome.

Les Olympiens avaient mis les bons ingrédients pour le premier match à domicile du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso, avec du jeu et de l’envie. Au point d’inscrire deux buts en deux minutes grâce à Chancel Mbemba (19e) et à Jordan Veretout (20e), et d’enflammer un peu plus un Vélodrome, encore au rendez-vous pour ce match européen. Avec même un nouveau record d’affluence, malgré les récents tumultes en coulisses, et les contre-performances sur le terrain.

« Encore une fois on se fait rattraper à la fin »

Les 65.465 spectateurs ont même pu apercevoir les premiers préceptes instaurés par « Rino » Gattuso, et surtout l’envie qu’il donne à ses joueurs. Déjà un premier changement avec Marcelino. « C’est quelqu’un de très joyeux et positif, il sait très bien transmettre les émotions. Au quotidien il est à fond, ceux qui ne sont pas concentrés à l’entraînement le deviennent très rapidement. Il arrive à mettre tout le monde à 200 %, et que tout le monde soit concerné », expliquait après coup Valentin Rongier, en zone mixte.

Les Marseillais l’ont été mais pendant quarante-cinq minutes seulement, et comme trop souvent ils semblent oublier qu’un match dure le double. C’est d’abord Patrick Gross qui est venu leur rappeler après le retour aux vestiaires (56e), avant de voir João Pedro les punir dans les tout derniers instants du match (88e), sur penalty. « Pfff, c’est très frustrant, parce qu’on a le sentiment d’avoir maîtrisé ce match. Encore une fois on se fait rattraper à la fin et on ne prend qu’un point ce soir. Il y a souvent des moments comme ça dans le foot et le sport, où on a l’impression que malgré tous les efforts qu’on fait, ça ne veut pas. Mais ça va venir, j’en suis persuadé », voguait entre dépit et espoir Valentin Rongier.

« Il aurait fallu courir 90 minutes »

Et il y a de quoi puisque c’est déjà la 4e fois que les Marseillais se font égaliser après avoir mené depuis le début de la saison. D’abord contre le Panathinaïkos [en score cumulé] en barrage de la Ligue des champions, puis contre Metz et Brest en Ligue 1. Mais à cette époque c’était Marcelino le coach. Et si son OM semblait toujours plus reculer vers ses buts, on a, cette fois, senti les Marseillais trop justes physiquement. Un avis partagé par Gennaro Gattuso : « Il aurait fallu courir 90 minutes, il aurait fallu continuer à faire ce qu’on avait bien fait pendant soixante-cinq minutes, avant les changements. »

Plus les matchs passent, et plus la préparation estivale semble avoir été bâclée par l’ancien entraîneur de l’OM. Et même si Gennaro Gattuso a répété ne « pas vouloir entrer dans la polémique », le travail physique effectué avec l’Espagnol n’est pas suffisant pour ce nouvel OM. Parce que Gattuso ne demande pas la même chose que Marcelino :

« Je crois que pour jouer comme je le veux, on n’a que 60 ou 65 minutes dans les jambes. On doit améliorer ça. Et si on peut être un peu mieux sur le plan physique, avec les qualités qu’on a, on peut faire du bon travail. La seule chose que je veux dire sur la condition physique, c’est que mes joueurs doivent faire des courses différentes. C’est une typologie de courses différente ».

Pour Valentin Rongier, de retour à son niveau jeudi soir, « c’est possible qu’en étant mieux physiquement, on arrive à tenir les résultats ». Et ça tombe bien puisqu’après le match de Ligue 1 contre Le Havre dimanche (13 heures), les Marseillais pourront profiter d’une trêve internationale de 15 jours pour se préparer physiquement à ce que Gattuso demande. Ou trouver une autre excuse pour expliquer ce qui reste, malgré tous les signaux positifs, du gâchis pour un club comme l’OM dans avec une ambiance pareille.