Une vaste opération policière a eu lieu ce mardi matin à travers la France. Selon le site Actu17, plusieurs dizaines d’enquêteurs de la police judiciaire de Nice et du service central des courses et jeux (SCCJ) de Nanterre sont intervenus. Six personnes ont été placées en garde à vue, dont John Valovic-Galtier, le fils adoptif de Christophe Galtier.

Il aurait exercé le métier d’agent de joueurs sans avoir la licence nécessaire. Parmi les autres gardés à vue se trouveraient David Venditelli, 52 ans, ex-président du club de Bourg-Péronnas (National 2) et trois agents officiels, Alexandre Bonnefond, David Wantier et Tristan Sauzon.

Cette opération aurait pour origine une plainte de Jean-Pierre Bernès auprès du parquet de Marseille, en octobre 2021. Selon l’agent de joueurs, Valovic-Galtier et Venditelli s’étaient servis de la société lyonnaise Score Agencies pour négocier le transfert d’Andy Delort de Montpellier vers Nice, alors qu’ils ne possédaient pas la licence d’agent FFF.

Lacazette sans doute entendu comme témoin

Une enquête judiciaire avait été ouverte en mars 2022 par le parquet de Nice, ce qui a débouché sur l’opération de ce mardi.

Des joueurs comme Alexandre Lacazette, Jordan Ferri, Joris Chotard ou encore Romain Del Castillo devraient être entendus comme témoins, d’après Actu17.