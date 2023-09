Monaco - OM EN DIRECT : Un but au bout de 30 secondes, l'OM de Gattuso est déjà chaud...

5e : En plus c'est Iliman Ndiaye qui marque son tout premier but sous le maillot olympien, lui, le minot fan de l'OM. L'histoire est belle jusqu'au bout.

3e : Voilà une bonne manière de commencer sa carrière à l'OM ! Et quel but, à la fois magnifique dans la construction, avec une déviation soyeuse d'Ounahi, un décalage côté gauche de Veretout et un centre parfait de Correa, et hyper chatteux dans la finition, avec Ndiaye qui rate sa frappe mais parvient tout de même à trouver le cadre.