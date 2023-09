Abdul Rahim Awhida a perdu son père, sa mère, ses frères et son grand-père lors du tremblement de terre qui a frappé le Maroc le 8 septembre et a fait plus de 2.900 morts. Cette tragédie, l’adolescent de 14 ans l’a racontée devant la caméra d’Al-Arabiya, vêtu d’un maillot du Real Madrid. Abdul Rahim y racontait notamment que, désormais, il « voulait terminer ses études », en hommage à son père qui voulait que son fils soit médecin.

Mais, grâce à son maillot Merengue, le jeune Marocain va peut-être suivre une autre carrière. Alerté sur les réseaux sociaux, le club de la capitale espagnole va tout faire pour se mettre en contact avec lui. « Le club nous a contactés directement et nous a demandé le contact du garçon, raconte Ammar Hendi, qui avait interviewé Abdul Rahim, sur le site Defensa Central. Le club s’est mis en contact avec lui, et là, ils font toutes les démarches possibles. »

« Il ira à Madrid pour intégrer le centre de formation du Real prochainement. Quand je lui ai dit que le Real Madrid te cherche et veut t’adopter, il s’est mis à beaucoup pleurer et m’a dit que son rêve était sur le point de se concrétiser. »