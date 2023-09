Grosse frayeur au Maroc. Certains internautes habitant dans la région de Marrakech-Safi ont rapporté avoir ressenti des secousses tôt jeudi matin, moins d’une semaine après le violent séisme qui a fait près de 3.000 morts dans la région du Haut-Atlas. Selon le site Myearthquakealerts.com, la terre a bien tremblé vers 5h50 avec une magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter.

Des internautes ont rapporté des secousses à Marrakech jeudi matin - Capture d'écran

Une réplique a également été ressentie mercredi soir à Imi N’Tala, à 70 km au sud-ouest de Marrakech, où un rocher est tombé. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital, selon une équipe de l’AFP sur place.

Des répliques attendues

Les répliques sismiques après un gros séisme sont fréquentes et, dans le cas du Maroc, attendues. Classiquement ces répliques ont tendance à diminuer en intensité. C’est un peu comme un gros élastique sur lequel on a tiré, et un morceau s’est déchiré. Dans le cas de la Turquie et la Syrie, où un séisme a fait plus de 50.000 victimes en février dernier, un deuxième tremblement de terre s’était déclenché faisant s’effondrer une trentaine d’immeubles.

Dans les régions sinistrées au Maroc, les secouristes ont intensifié leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés, mais les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent six jours après la catastrophe.