« Tous avec le Maroc » : Les coulisses du concert de soutien organisé sur M6

Dans la nuit de vendredi à samedi, un violent séisme a frappé le Maroc. Les derniers bilans font état de 2.900 morts. Pour venir en aide aux victimes et soutenir le peuple marocain, M6 propose ce mercredi soir un concert caritatif en partenariat avec La Croix-Rouge française au profit du Croissant-Rouge marocain. « Tous avec le Maroc » est diffusé en direct du Dôme de Paris, avec Ophélie Meunier et Eric Antoine à la présentation. De nombreux artistes ont répondu présent : Patrick Bruel, Claudio Capeo, Faudel, M Pokora, Hoshi, Natasha St-Pier, Tina Arena, Yves Duteil, La Troupe de « Molière, l’opéra urbain », Joseph Kamel, Ycare…

Une vraie expertise, un vrai savoir-faire

Mais comment M6 a pu organiser un tel concert en si peu de temps ? C’est là qu’Electron libre entre en jeu. Cette boîte de production, qui appartient au groupe Mediawan, produit déjà pour ce groupe « Le Concert pour la tolérance » à Agadir. Elle se cache également derrière diverses soirées évènementielles de France Télévisions, tel « Le concert de Paris » du 14 juillet ou « La Grande soirée du 31 à Fontainebleau ».

« On a échangé avec Nicolas de Tavernost et la direction de M6 pour essayer de monter ce projet en un temps record, confie Yannis Chebbi, directeur d’Electron libre qui produit la soirée. Nous avons une vraie expertise, un vrai savoir-faire dans ce domaine. Effectivement, c’est une première d’organiser ce type de soirée en trois jours. Pour le concert pour Notre-Dame aux Invalides, on en avait cinq-six. Mais on s’est dit : "On y va quand même." On travaille non-stop. C’est un travail d’équipe. »

Faire les trois-huit

Depuis lundi, au Dôme de Paris qui accueille la soirée, le travail d’installation à commencer : construction d‘une scène, des structures, travail d’ingénierie… Lundi, les écrans, dont un géant, sont arrivés, ainsi que le car régie. « On a plus d’une centaine de personnes mobilisées quasiment sans interruption sur cette production donc on tourne à 300 personnes pour faire les trois-huit ». A midi et demie, mardi, les artistes commenceront les répétitions.

Comment ont-ils réussi à les réunir en si peu de temps ? « Nous faisons partie de Mediawan donc on travaille main dans la main avec les programmateurs au sein du groupe ainsi qu’avec les personnes en charge de la programmation artistique de M6, explique-t-il. On sollicite tous les artistes avec qui nous sommes habitués à collaborer, notamment Patrick Bruel, M Pokora, Faudel… Jamel Debbouze sera avec nous. Gims, qui vit à Marrakech, interviendra sous forme d’interview. » Il poursuit : « Tous les artistes ne sont pas forcément dispos. Par exemple, Gad Elmaleh est à Rennes sur scène. On aurait aimé avoir un florilège d’artistes encore plus large mais, en trois jours, c’est déjà une vraie gageure d’arriver à mobiliser autant de monde. En tout cas, on a fait en sorte d’avoir un plateau qui, on l’espère, pourra sensibiliser le plus grand nombre. » Yannis Chebbi conclut : « Toutes les équipes sont ultra-concentrées. On a un objectif, c’est réussir le prime de ce soir. »