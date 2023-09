En moins d’une semaine, le monde arabe a été confronté à deux catastrophes naturelles. Au Maroc, un séisme d’une magnitude inédite dans le pays a fait plus de 2.500 morts, et un nombre encore bien plus important de sans-abri. Selon l’ONU, 300.000 personnes ont « tout perdu » dans ce drame. Autre Nation, autre tragédie. Après de terribles inondations en Libye, le pays dénombre déjà plus de 2.300 morts et plus de 5.000 disparus. Un bilan amené à s’alourdir.

La communauté internationale s’active massivement, tout comme les particuliers. En France, le site de cagnotte Leetchi a déjà reçu plus de 1,25 million d’euros de dons pour la population marocaine. L’association Fondation de France était, elle, a plus de 4 millions d’euros mardi. Mais faire un don, particulièrement en ligne, peut faire peur à cause de possibles arnaques. 20 Minutes vous a fait un guide pour les éviter au maximum.

Miser sur une association connue

Certes, on n’a pas réinventé la roue avec ce conseil, mais la prudence ne fait jamais de mal. Plusieurs organisations caritatives françaises de renom existent : la Croix-Rouge, l’Unicef, le Secours populaire ou encore la Fondation de France. Donner à un « grand nom », connu, reconnu et ayant fait ses preuves, reste le moyen le plus efficace de garantir que son don arrivera à bon port.

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas être prudent pour autant. Il existe de faux sites reprenant parfois l’identité visuelle des associations citées. Ça tombe bien, on vous a mis les bons liens correspondant à chaque association.

Bien vérifier pour une association moins connue

Il est bien sûr possible de donner à une association moins réputée. Mais dans ce cas, montrez-vous prudent. Le plus simple est qu’elle dispose du label « Don de confiance ». Comme son nom l’indique, cet organisme est chargé de surveiller les comptes de nombreuses organisations, afin de s’assurer que l’argent est bien utilisé.

Méfiez-vous des sites trop simplistes, trop flous ou semblant trop amateurs - ce n’est rarement qu’une impression. Vous pouvez chercher sur Google le nom de l’organisation pour voir si celle-ci a déjà un passif et existe bel et bien.

Pour l’ensemble des associations, Don de confiance recommande de vérifier « le champ d’action », dont évidemment l’utilisation prévue de l’argent récolté. En cas d’interrogation, il ne faut pas hésiter à contacter l’association. Evidemment, on ne donne ses coordonnées bancaires qu’à un site sécurisé.

Bien vérifier le site avant de donner

Pour les cagnottes en ligne, même principe. On mise avant tout sur du fiable, ou alors on vérifie. Sur Leetchi ou encore Le Pot commun, vous n’avez pas à vous méfier de vous faire extorquer vos données bancaires (sur l’avenir de votre argent, on y reviendra plus tard). Pour d’autres sites de cagnotte et de collecte d’argent, il vous est possible de vérifier si la plateforme est bien référencée sur le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance, en la recherchant sur le site Orias.fr.

Pour tout doute sur un site, tapez son nom et son adresse sur Whois, qui référence tous les noms de domaine. Un site frauduleux y sera vite référencé.

Se méfier des petites cagnottes

Plus la cagnotte est importante, plus elle attire l’attention médiatique et des curieux, et plus elle sera vite identifiée si elle est frauduleuse. Alix Poulet, CEO de Leetchi, rappelle à 20 Minutes que les vérifications de la part des sites de cagnotte sont les mêmes qu’importe le montant, elle indique « qu’il y a effectivement plus de chance qu’une cagnotte avec un gros montant soit signalée par la communauté, car plus susceptible d’être repérée ».

Demander des vérifications au moindre soupçon

Alix Poulet indique : « Notre propre site se charge de certaines vérifications et peut demander à toute personne des justificatifs de ce à quoi l’argent récolté a réellement servi. Des descriptions de cagnotte trop fantaisistes ou suspectes sont également repérées automatiquement ».

De vous-même, vous pouvez dénoncer une cagnotte qui semble frauduleuse - que vous y ayez participé ou non. Dans ce cas, le site se chargera de demander les preuves. Si elles ne sont pas fournies, la somme est remboursée à chaque utilisateur.

Il est également possible de porter plainte en ligne ou dans un commissariat ou gendarmerie.