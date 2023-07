Osaka - PSG EN DIRECT : Lucas Hernandez se rate, Osaka égalise... Suivez le match avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

79e : Bon par contre il y a clairement faute sur Ndour juste avant, ce n'est pas sifflé mais il n'y a aucun doute là-dessus.

79e : KAGAWAAAAAAAAAAAAA LA GALETTE DU DROIT !!!!!

75e : Carlos Soler est le parfait exemple pour prouver que même si on est nul à un truc, on peut y arriver en s'accrochant fort, fort, fort.

72e : Demi-volée de l'exter du pied signée Fabian Ruiz, ça frôle le poteau !

71e : La parade de Shimizu sur ce tir croisé tendu d'Hakimi !

67e : Perte de balle de Lucas Hernandez (qui réclame une faute) sur le côté, centre en retrait immédiat et demi-volée parfaite de Kitano, Osaka est de retour.

67e : L'EGALISATION D'OSAKA !!!!!

65e : Parfaitement mis sur orbite par une passe laser de Fabian Ruiz, Carlos Soler réussi à envoyer un fagot au-dessus de la barre alors qu'il avait eu tout le temps pour préparer son tir. Et il est sur son bon pied en plus...

65e : MAIS QUELLE QUIIIIIIIIICHE MAIS QUELLE QUICHE C'EST PAS POSSIBLE !

63e : Sortie d'Ekitike, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery et Danilo.

62e : Hab ben non, je me suis fait feinter par les commentateurs de beIN. Pas de Neymar, mais Hernandez, Verratti, Fabian Ruiz, Cher Ndour et Lemina.

62e : Jean-Michel Toutdanslamesure... Je parlais du Ney bien sûr.

61e : IL A MIS SES PROTEGE-TIBIAS !!!!

60e : Ah ben si, je l'ai même signalé. C'est juste que c'est la première fois que je le vois balle aux pieds.

59e : Ah tiens, le Système Soler est entré en jeu aussi, je n'ai pas vu à la place de qui.

58e : Régalez-vous. Le but de Vitinha sur une très belle passe d’Ekitike 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/UfpRjYJXCI — Panam’s (@panams75) July 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Régalez-vous.



57e : La super parade au sol de Donnarumma !

56e : Hakimi entre en jeu, sortie de Marquinhos. Luis Enrique aurait pu sortir Danilo et glisser Abdel dans l’axe, mais non, il a choisi de le sortir. Le message est clair, il va falloir se battre cette année pour cette place de titu.

53e : Ekitike qui marque des points au bon moment, alors que Paris manque de solution en pointe et que le dossier Mbappé plombe tout. Ca ferait plaisir de le voir réussir à s'imposer ne serait-ce que régulièrement dans la rotation. Sa première saison a été dure mais je pense qu'elle lui aura appris plein de choses pour la suite au plus haut niveau. S'il arrive à digérer ça et à s'en servir pour être plus fort dans la tête, alors il a le potentiel pour faire une belle petite carrière.

49e : QUEL BUUUUUUUT DU PSG !!!! Magniqfique une-deux entre Vitinha et Ekitike, qui la remet en talonnade, le Portugais se retrouve seul face au gardien et place un petit exter des familles tout en douceur.

48e : Nouvelle volée du côté d'Osaka qui oblige Gigio à se coucher. Les Japonais sont clairement mieux rentré dans cette deuxième période alors que, paradoxalement, c'est eu qui ont changé d'équipe à la pause.

47e : Seulement deux changements pour le PSG à la pause alors qu'Osaka a quasiment changé son XI. ⌚️46' 2️⃣ changements pour nos Parisiens :



Kurzawa ▶️ Nhaga

Asensio ▶️ Soler#PSGCRZ I 1-1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Seulement deux changements pour le PSG à la pause alors qu'Osaka a quasiment changé son XI.



46e : C'est reparti avec des Japonais au taquet, superbe slalom de Ceara conclu par une frappe tendue de l'extérieur de la surface. Donnarumma capte le ballon.

13h24 : Toujours pas de maillot de match pour Neymar mais ovation du public d'Osaka lors de sa sortie du vestiaire.

45e : C'est la pause, on se retrouve dans un petit quart d'heure.

44e : Nouveau contre japonais qui met le feu dans la défense parisienne ! C'est vraiment léger en termes de positionnement et d'intensité de la part des Parisiens aujourd'hui.

42e : Oh les espaces laissés au milieu du terrain par les Parisiens, c'est interdit ça... Heureusement que Gigio est là pour sortir de manière autoritaire sur le centre japonais.

41e : C'est quoi cette vieille passe tout guez, Danilo ? Touche pour Osaka.

38e : Haha Kurzawa est chaud bouillant ! Deuxième petit pont de suite, et ce coup-ci sur la ligne de sortie de but, un peu à la manière de Benzema contre l'Atlético de Madrid. Le centre ne trouve personne derrière mais le geste était magnifaïque ma chérie.

34e : Superbes les passements de jambes d'Ekitike suivis d'un centre en cloche au second poteau ! Gharbi place sa tête mais, pour rester poli, on sent que ce n'est pas sa spécialité.

33e : Bel enchaînement rapide d'Asensio à l'entrée de la surface mais la frappe ne prend pas le cadre.

30e : Joli piqué d'Ekitike au fond des filets mais il était hors-jeu. L'appel de l'ancien Rémois était parfait, c'est la passe de ???? (Asensio, Vitinha, Ugarte ?) qui n'est pas donnée dans le bon timing.

28e : Perte de balle d'Asensio en phase offensive, contre express et Skriniar qui est pris par la vivacité de Ceara, qui fixe et allume. Heureusement pour Paris que Gigio plonge vite au sol. C'était chaud là !

22e : On rembobine >> Après un long dégagement du gardien, Croux s'empare du ballon et profite de la passivité de Marqui et Skriniar pour déborder la défense et allumer du gauche u aras du filet.

21e : Ohhhhh l'égalisation d'Osaka dans la foulée !!!!

20e : J'allais juste vous dire avant le but qu'on s'emmerdait tellement qu'on allait parler chiffon. Hé bien on va quand même le faire. Que pensez-vous du maillot extérieur de Paname cette saison ? Moi j'aime bien. ⌚️ 12' Premier match de la saison en maillot away pour nos Parisiens 🔴🔵#PSGCRZ I 0-0 pic.twitter.com/Rh8Y4n4VNQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: J'allais juste vous dire avant le but qu'on s'emmerdait tellement qu'on allait parler chiffon. Hé bien on va quand même le faire. Que pensez-vous du maillot extérieur de Paname cette saison ? Moi j'aime bien.



17e : Le buuuuuuuuut pour Paris ! Hugo Ekitike surgit du fond de la nuit pour couper une sorte de centre-tir de Warren Zaïre-Emery, bien joué ! Deuxième but pour Ekitike après l'ouverture du score face au Havre, il y a une semaine.

14e : Les supporters locaux font le taf au niveau de l'ambiance, c'est cool, ça change du côté cimetière habituellement dans les matchs amicaux.

12e : Asensio tente sa chance à 25 mètres mais sa frappe est trop décroisée et trop molle.

10e : Oh oui le retour de bonhomme de Zaïre-Emery sur cette accélération d'un atatquant d'Osaka. Belle course, super prise de balle autoritaire dans les pieds adverses, rien à dire, daron.

8e : Ca joue dans la latéralité, c'est du hand mais a 60 mètres du but adverse et sans frappes au but.

7e : Ekitike qui tente le lob après une sortie ratée du gardien japonais. C'est largement au-dessus mais il fallait la taper.

5e : C'est quand même très (trop) prudent dans les enchaînements de passes côté PSG. Vitinha va falloir qu'il se montre vite pour rester crédible aux yeux de Luis Enrique. Et Ugarte, de ce que j'en ai vu contre Al-Nassr, il s'agirait de commencer à oser des passes vers l'avant.

3e : Cette aisance qu'il a à se retourner Zaïre-Emery, c'en est presque sensuel.

1e : Confirmation que c'est bien Maquinhos qui joue latéral droit. Skriniar et Danilo en défense centrale, Kurzawa à gauche.

1e : C'est parti, le coup d'envoi est donné par les Parisiens !

12h22 : Neymar est assez fit. J'espère qu'on le verra quelques minutes aujourd'hui.

12h18 : On attend beaucoup mieux des Parisiens aujourd'hui après le match très moyen face à Al-Nassr. Alors je sais, ça ne sert à rien d'attendre grand-chose des ces matchs de prépa. La preuve c'est qu'on s'était enflammé comme de gros couillons après les premiers matchs de la tournée asiatique avec Galtier.

12h18 : Ca prend l'antenne au dernier moment chez beIN. Les joueurs sortent du couloir.

11h55 : Le maillot du jour pour les Parisiens. On sent qu'ils ont tenté un truc au niveau des numéros. Le vestiaire pour ce #PSGCRZ ! 👕🔴🔵



🖌️©️ Verdy



📺 La rencontre en direct : https://t.co/LksMkCuutx#PSGJapanTour2023 pic.twitter.com/L83uAVYHuv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Le maillot du jour pour les Parisiens. On sent qu'ils ont tenté un truc au niveau des numéros.



11h49 : Sans plus attendre, la composition très « équipe B » du PSG pour cette première période. A part Marqui, Skriniar et Gigio (et encore) aucun n'est sûr d'être titu au coup d'envoi de la prochaine saison. Le 1⃣1⃣ de départ pour ce #PSGCRZ ! 📋🔴🔵



📺 La rencontre en direct : https://t.co/LksMkCuutx



🇯🇵 #PSGJapanTour2023 I #PSGCRZ pic.twitter.com/4bfpDkX0pc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Sans plus attendre, la composition très « équipe B » du PSG pour cette première période. A part Marqui, Skriniar et Gigio (et encore) aucun n'est sûr d'être titu au coup d'envoi de la prochaine saison.



11h45 : Allez go go go, on prend l'antenne pour suivre le deuxième match amical du PSG. J'espère que vous avez la forme et que les vacances (ou autres) se passent bien.