Les relations entre Dimitri Payet et l’Olympique de Marseille étaient déjà orageuses depuis un bon moment. Le fait que le capitaine phocéen reste s’entraîner seul à la Commanderie pendant que ses coéquipiers partaient en stage lundi en Allemagne, officiellement pour « raisons personnelles », n’annonçait rien de bon. Et puis, vint l’annonce de la tenue d’une conférence de presse, ce lundi à la mi-journée au stade Vélodrome, pour officialiser l’inéluctable : les chemins de l’ancien milieu offensif international de 36 ans et de l’OM se séparent.

« Nous avons décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a pris beaucoup de semaines de réflexion, de discussion », a affirmé le président Pablo Longoria. Payet va être libéré de sa dernière année de contrat. Attaché à la ville et au club, le Réunionnais avait signé sous le mandat de l’ancien président Jacques-Henri Eyraud un bail qui le liait à l’OM jusqu’en juin 2024 et lui assurait une reconversion au sein du club.

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙



Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens.



L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Aux côtés de Pablo Longoria, l’ex-Bleu (38 sélections, 8 buts), en pleurs, a annoncé vouloir « continuer à jouer au foot », après « une saison très difficile avec peu de temps de jeu ». Mais le meneur de jeu a précisé vouloir se donner « du temps » pour prendre une décision.

Son avenir se jouera donc loin de l’OM, où il aura joué huit saisons et demie (2013-2015 puis 2017 à 2023) pour 326 matchs, 78 buts et 95 passes décisives, selon les statistiques données par le club vendredi. Une décennie ou presque de passion donc, mais sans jamais avoir remporté un seul titre.

Une saison très difficile avec Igor Tudor

Lors de sa carrière en L1 sous les maillots de Marseille, Lille, Saint-Etienne et Nantes, il aura joué 492 matchs et marqué 103 buts, selon la Ligue de football professionnel (LFP).

Lors de son interlude au sein du club londonien de West Ham (2015-2017), il a porté à 49 reprises le maillot des Hammers et inscrit 11 buts, avant de revenir dans la cité phocéenne.

Payet sortait d’une dernière année très compliquée, durant laquelle il n’avait jamais réussi à rentrer dans les plans de l’ex-entraîneur Igor Tudor : il est apparu à 26 reprises seulement la saison dernière, pour quatre buts, grappillant généralement quelques minutes en fin de rencontre. « Je remercie mes coéquipiers, mes présidents, mes entraîneurs et tous ceux qui ont été là pour faire en sorte que je sois toujours bien, toujours en forme. Ma famille bien sûr et l’OM, car l’OM c’est ma famille », a-t-il déclaré.

« Dimitri, tu es un élément très important de l’histoire de ce club. Tu as inspiré une génération de supporteurs de l’OM, avec beaucoup de très bons moments, de belles victoires, des moments partagés », a estimé Pablo Longoria. « Ce n’est pas un au revoir mais un à bientôt. Tu as les portes du club grandes ouvertes », a-t-il ajouté. Pour l’instant, c’est dans le sens du départ.