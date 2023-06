Dans la famille « Kita en garde à vue », je voudrais le père ! Après le placement en garde à vue mercredi de Franck Kita, fils du propriétaire du club, Waldemar, c’est le papa qui a eu droit au même traitement selon une information de nos confrères de Ouest-France. Le boss des Canaris a donc passé quelques heures mercredi à répondre aux questions des policiers, avant d’être remis en liberté.

Comme pour son fils Franck, le placement en garde à vue de Waldemar Kita entre dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Rennes pour « exercice illégal d’une activité d’agent sportif (…), faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée ».

Transferts douteux au FC Nantes

La veille, mardi, le procureur de Rennes avait confirmé à l’AFP un « double placement en garde à vue (des deux agents) dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur », sans autre précision.

Les deux agents en question, Bakari Sanogo et Joaquim Batica, gèrent les intérêts de plusieurs joueurs du FC Nantes mais seul le deuxième cité posséderait une licence officielle d’agent lui permettant de réaliser des transactions et de percevoir des commissions à l’intérieur des frontières françaises. « Plus globalement, la justice enquête depuis trois ans maintenant sur des mouvements de joueurs suspects et les commissions reçues », précisent nos confrères de Ouest France.