Au vu des énormes difficultés de Christophe Galtier, il y a deux ans, pour se libérer de son contrat avec le Losc et rejoindre l’OGC Nice, on se doutait que la piste Paulo Fonseca risquait d’être complexe à boucler pour l’Olympique de Marseille. Officiellement en quête du successeur d’Igor Tudor depuis le 1er juin, Pablo Longoria a bien essuyé dimanche un refus catégorique de la part d’Olivier Létang. Le président lillois a transmis aux médias un message clair : « Paulo Fonseca sera l’entraîneur du Losc l’année prochaine, il est bien au Losc. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du Losc ».

Auteur d’une première saison convaincante sur le plan du jeu, et ponctuée d’une cinquième place en Ligue 1, l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma est sous contrat jusqu’en 2024 à Lille, et son président ne semble pas du tout vouloir le laisser filer. Si ce dernier n’a pas confirmé que l’OM était sur le coup, L’Equipe et RMC Sport expliquent depuis plusieurs jours qu’il est l’un des coachs ciblés par Pablo Longoria, et plus encore depuis le refus de l’Argentin Marcelo Gallardo.









La piste Marcelino peut-elle aboutir ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Olivier Létang n’a pas apprécié de ne pas être contacté directement par les dirigeants intéressés par la venue de Paulo Fonseca. « Il a eu l’honnêteté de m’informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui, explique l’ancien boss du Stade Rennais. J’aurais aimé que ces clubs en fassent de même, mais la priorité du jour est de rassurer nos supporteurs sur la stabilité de notre projet et de notre staff. »

L’entraîneur portugais de 50 ans, qui avait quasiment trouvé un accord avec l’OM selon RMC Sport, prendra-t-il position dans les prochains jours pour tenter de forcer son départ vers Marseille ? Si c’est le cas, ça peut nous promettre un long feuilleton cet été, à deux semaines de la reprise de l’entraînement. Au vu de la complexité de ce dossier, et comme le temps presse, la direction de l’OM pourrait selon L’Equipe être tentée d’accélérer la piste menant à l’Espagnol Marcelino, ancien coach de Valence et de l’Athletic Bilbao. Celui-ci est actuellement libre et il connaît Pablo Longoria depuis près de vingt ans. Deux caractéristiques précieuses en plein mercato estival incertain à Marseille.