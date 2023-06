Journée chargée mardi pour Karim Benzema. Le désormais ex-capitaine du Real Madrid a tout d’abord fait ses adieux à la Maison Blanche, lors d’une cérémonie organisée au centre d’entraînement du club, à Valdebebas. « C’est un jour un peu triste, parce que je vais laisser ce club, et ça me fait mal. J’avais un rêve, c’était de signer au Real, et de finir ma carrière au Real. Mais parfois, la vie te donne d’autres opportunités », a expliqué le Nueve, sous les yeux d’un Florentino Pérez visiblement ému.

🚨 Introducing our newest superstar, Karim @Benzema! Ready to light up our stadium soon ⚽️💥 #Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/XSQcyRghpO — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Puis Benzema s’est officiellement engagé pour trois ans avec Al-Ittihad, où il touchera un salaire mirobolant. Sur ses réseaux sociaux, le club saoudien a publié un long communiqué contenant les premiers mots du Ballon d'or en titre sous ses nouvelles couleurs. « Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent. Le Al-Ittihad Club a une histoire extraordinaire, des supporters incroyablement passionnés et de grandes ambitions dans le domaine du football, à savoir devenir une force en Asie après avoir remporté le championnat », a-t-il déclaré dans un discours bien rodé.

« J’ai eu la chance d’accomplir des choses extraordinaires dans ma carrière et de réaliser tout ce que je pouvais en Espagne et en Europe, a ajouté le Français. Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi et de réaliser un nouveau projet », a ajouté Benzema, avant d’évoquer la « chaleur » et « l’amour » du peuple saoudien. Le partenariat avec l’office de tourisme démarre bien.