Imaginez que même l’émission culte du Chiringuito a lâché pendant quelques minutes, mercredi soir, le feuilleton Kylian Mbappé pour s’intéresser au match entre l’Espanyol Barcelone et l’Atlético de Madrid (3-3). Il faut dire qu’un événement pas fréquent en 2023 avait tout de la polémique parfaite dans cette spectaculaire rencontre. A la 44e minute de jeu, à 0-1, après deux tentatives enchaînées de Saul Niguez et Yannick Carrasco ayant provoqué des parades de Fernando Pacheco (et un poteau), Antoine Griezmann pense tranquillement doubler la mise dans le but vide. Mais le gardien de l’Espanyol s’arrache et sort le ballon au prix d’un incroyable plongeon et d’une manchette sur sa ligne.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





C’est en tout cas ce que pense Mario Melero Lopez, l’arbitre de cette rencontre, qui laisse le jeu se poursuivre. Problème : ça se joue à quelques centimètres et la Liga, contrairement à notre Ligue 1, n’est pas équipée de la goal line technology, qui ne laisse pas de place au doute en fonctionnant avec des capteurs. C’est donc un arbitre VAR, en s’appuyant sur son interprétation d’une image arrêtée, qui alerte Mario Melero Lopez pour lui annoncer que le but doit être validé. Sauf qu’aucune image vidéo diffusée mercredi soir ne prouve que cette frappe de « Grizou » est bien rentrée à 100 % (action à 3’ 15” sur la vidéo ci-dessus).

« La situation n’est pas claire »

« Le club a officiellement demandé l’image où l’on peut voir clairement que le ballon entre car sur la seule image qu’on a, Pacheco couvre le ballon qu’on ne voit pas, indiquait ainsi l’entraîneur de l’Espanyol Luis Garcia après la rencontre. L’autre image provient de la spider cam [capture d’écran ci-dessous] et selon la perspective, comme cela se produit au tennis, le ballon peut être à l’intérieur ou pas rentré. L’outil VAR est très bon mais normalement, il informe les arbitres lorsque la situation est claire. Et là, ce n’était pas le cas, du moins d’après les images que nous avons. »





OK, donc là-dessus, il y a but validé à 100 % par le VAR ? - Capture d'écran beIN SPORTS

Un avis qui s’entend, d’autant plus que l’Espanyol (19e) a effectué une folle remontée (de 0-3 à la 63e à 3-3) et qu’il peut encore espérer se maintenir en Liga, avec trois points de retard sur le premier non relégable à deux journées de la fin. Autant dire que ce possible « but fantôme », expression donnée par José Mourinho après le but très litigieux accordé à Luis Garcia (un homonyme du coach de l’Espanyol) lors de la demi-finale retour de Ligue des champions Liverpool-Chelsea (0-0, 1-0) en 2005, tombe très mal pour le club catalan.