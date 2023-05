« Nul et anachronique ». C’est ainsi que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a qualifié, ce lundi, le refus de certains footballeurs professionnels de porter un maillot arc-en-ciel, à l’occasion du week-end de lutte contre l’homophobie. « Un entraîneur disait que l’homophobie était une opinion. Non, c’est un délit », a précisé Olivier Véran sur France 2. « C’est anachronique : on vit dans une époque, aujourd’hui, où chacun est libre de s’aimer comme il le souhaite », a-t-il poursuivi dans l’émission « Télématin ».

Olivier Véran fait donc référence aux joueurs ayant refusé de participer à cette 35e journée de Ligue 1, marquée par la lutte contre l’homophobie. Le Toulousain Zakaria Aboukhlal et le Nantais Mostafa Mohamed ont par exemple tous les deux reconnu avoir refusé de jouer dimanche pour ne pas porter ce maillot arc-en-ciel. Ils se sont expliqués sur les réseaux sociaux.





Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes.



Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position.



Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce… — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023



« Un simple message de non-discrimination »

« Vu mes racines, ma culture, l’importance de mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne, a ainsi confié l’attaquant égyptien des Canaris sur Twitter. J’espère que ma décision sera respectée. » Il n’est pas certain que le souhait de Mostafa Mohamed, et des autres absents remarqués du week-end, soit entendu. Invitée de l’émission « Stade 2 » dimanche, Amélie Oudéa-Castéra a en effet confié vouloir « des sanctions » contre chacun d’entre eux, pour avoir ainsi zappé la campagne annuelle de la LFP « Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot ».

« Je regrette vivement qu’on n’ait pas 100 % des joueurs qui puissent se retrouver derrière ce simple message de non-discrimination, indique la ministre des Sports. C’est essentiel de tous se retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il est de la responsabilité des clubs de prendre des sanctions, je pense que c’est nécessaire. »