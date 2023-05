Etoile ternie. Ja Morant, la star des Memphis Grizzlies, est suspendu par son club jusqu’à nouvel ordre. La raison ? La diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo le montrant tenir une arme à feu. Ce n’est pas une première, il y a deux mois il avait été sanctionné par la NBA pour avoir brandi une arme à feu.

« Nous sommes au courant de la vidéo, circulant sur les réseaux sociaux, impliquant Ja Morant. Il est suspendu de toute activité de l’équipe en attendant l’examen de la situation par la ligue » nord-américaine (NBA), a indiqué la franchise de Memphis. Cette nouvelle vidéo, qui circulait sur Instagram Live, a depuis été supprimée. Elle montre Morant sur le siège passager avant d’une voiture et tenant ce qui ressemble fortement à un pistolet dans sa main gauche, sans qu’on sache quand les faits se sont produits.

Morant s’est engagé à être « plus responsable, plus intelligent »

Elle rappelle celle d’il y a un peu plus de deux mois, quoique dans des circonstances légèrement différentes, sur laquelle Morant, en état d’ébriété, avait brandi une arme à feu dans une boîte de nuit, à Glendale près de Denver (Colorado) après un match perdu par son équipe contre les Nuggets. Si la police locale, après enquête, ne l’avait pas inculpé, faute d’avoir pu retrouver le pistolet et après avoir établi que personne n’avait été menacé, le talentueux arrière de 23 ans avait été suspendu pour huit matchs « pour conduite préjudiciable », par la NBA.

Dans la foulée, la star avait intégré un programme de soutien psychologique en Floride durant quelques jours. Puis s’était engagé à être « plus responsable, plus intelligent et à rester à l’écart de toutes les mauvaises décisions », dans un entretien accordé à ESPN après l’annonce de sa suspension.

D’autres affaires entachent le parcours de Morant. Il a notamment été accusé d’avoir donné « 12 à 13 coups de poing » à un jeune de 17 ans, chez lui, en juillet 2022. Son agent avait affirmé à l’époque qu’il avait agi en état de légitime défense.