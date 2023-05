Le champion en titre ne conservera pas sa couronne. Les Warriors ont pris une giffle lors du match 6 contre les Lakers (122-101) et laissent la franchise de Los Angeles filer en finale de conférence. Les coéquipiers de Lebron James y défieront les Nuggets. A l’Est, Miami a également évité un match 7 en finissant le travail contre les Knicks (96-92). Le Heat affrontera les Sixers ou les Celtics en finale de conférence.

En attendant le match 7 à l’Est, la sensation de la soirée et même de ces play-offs, avec l’élimination surprise, au premier tour, des Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, c’est le revers subi par les Warriors.

LeBron James a pas grand-chose du triple-double

D’abord, car il est historique - sous l’ère Steve Kerr qui commença en 2014/2015, c’est la première fois qu’ils sont éliminés par une équipe de l’Ouest, c’est-à-dire avant la grande finale - ensuite parce que peu auraient imaginé il y a encore un mois voir les Lakers, alors chancelants et contraints d’en passer par les barrages, réussir cette performance.

Mais L.A. n’a plus le même visage. Derrière l’inoxydable LeBron James, encore géant et omniprésent (30 pts à 10/14, 9 passes, 9 rebonds), et l’indispensable Anthony Davis (17 pts, 20 rebonds) remis du coup reçu à une tempe 48 heures plus tôt, les pourpres et or sont devenus une redoutable équipe, en quelques semaines. Le mercato hivernal a été réussi, à l’image de D’Angelo Russell (19 pts) encore précieux.

Crise à Golden State, les Lakers rêvent du 18e titre

Golden State, qui ambitionnait de poursuivre sa dynastie ravivée l’an passé, passe à présent par une remise en question, même si son élimination n’a rien d’indigne. Car ces Lakers, résilients et regonflés de confiance, ont des arguments pour rêver à un possible 18e titre record.

Le dernier remonte à 2020, dans la bulle anti-Covid d’Orlando. Et avait été obtenu face à Miami, qui se verrait bien prendre une revanche. En attendant, la régularité prime : c’est la troisième fois en quatre ans que le Heat atteint la finale à l’Est.