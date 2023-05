Au stade Vélodrome,

Le sentiment du devoir accompli, mais avec un petit goût d’inachevé pour l’Olympique de Marseille. Celui de ne pas avoir marqué plus, dimanche soir au stade Vélodrome, malgré la victoire 3 buts à 1 face au SCO d’Angers. Ce résultat leur permet de revenir à deux points du RC Lens, deuxième de Ligue 1, mais toujours avec deux buts de moins en termes de différence de but. Ce qui pourrait bien compter à la fin du championnat. Les Marseillais le savent mieux que quiconque, eux qui étaient déjà dans pareille situation à la même époque l’année dernière.









« Ça peut se jouer comme la saison dernière, si Lens n’avait pas marqué on était encore à un but de passer devant Monaco », s’est d’ailleurs remémoré Mattéo Guendouzi. Et un tel scénario pourrait tout à fait se reproduire, comme l’a d’ailleurs souligné Igor Tudor : « C’est sûr que si Lens fait un match nul et que nous gagnons, ça va se jouer à la différence de but. Donc j’aurais aimé qu’on marque plus. »

« On sait qu’on n’est plus maître de notre destin »

Les Marseillais en sont bien conscients, à l’image de Mattéo Guendouzi : ils n’ont désormais plus toutes les cartes entre leurs mains, après la défaite à Lens le week-end dernier (2-1). « On sait qu’on n’est plus maître de notre destin, mais on sait aussi qu’il peut se passer beaucoup de choses et c’est toujours difficile de gagner trois matchs », s’est néanmoins voulu optimiste le milieu de terrain, de retour comme titulaire.

Pour cela, il faudra donc gagner les trois derniers matchs de la saison, tout en espérant un faux pas des Lensois. Sauf que les Marseillais aiment se compliquer la tâche ces derniers temps, comme contre Angers dimanche et ce but encaissé totalement contre le cours du jeu (28e), après une demi-douzaine d’occasions vendangées.

« On aurait pu marquer un ou deux buts de plus »

Heureusement, ils peuvent compter sur leur attaquant chilien, Alexis Sanchez, toujours là pour remettre l’OM sur de bons rails, comme sur ce but du bout du pied quelques minutes après l’ouverture du score (36e). Puis en deuxième mi-temps, avec une passe décisive pour Dimitri Payet (49e), sa première de la saison, contre 18 buts marqués. L’autre homme fort de cette fin de saison, Under, a douché les derniers espoirs Angevins sur penalty, en même temps qu’il permettait à l’OM de reprendre deux buts au goal-average. Mais du staff aux joueurs, en passant par les supporteurs, tout le monde espérait mieux face au dernier du championnat, déjà relégué en Ligue 2.

« On aurait pu marquer un ou deux buts de plus », a reconnu Mattéo Guendouzi, mais pas au point d’avoir des regrets : « Non, non, c’est toujours difficile une victoire en Ligue 1. » « La victoire compte plus que tout ce soir. On a 73 points, bravo aux garçons qui peuvent être très fiers d’eux », a finalement préféré positiver Igor Tudor. Parce qu’avant de regarder la différence de buts, il faudra avant gagner trois fois contre Lille, le week-end prochain, puis Brest et Ajaccio, pour au moins continuer d’espérer. « Peu importe contre qui tu joues, tu peux avoir des matchs difficiles » a glissé Mattéo Guendouzi pour remettre la pression sur le RC Lens. Avant de résumer le programme de l’OM : « On va essayer de marquer le maximum de buts, et de gratter le maximum de points. En se concentrant sur nous, et on fera les comptes à la fin. » Rendez-vous le 3 juin à Ajaccio, donc.