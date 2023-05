Un sentiment d’injustice chez les amoureux de l’Olympique de Marseille, conforté par une prise de position publique du club. L’OM a publié tard, mardi, un communiqué dans lequel il « demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l’équité des compétitions ». En cause, le but d’Alexis Sanchez refusé par le VAR lors de la défaite contre Lens, samedi soir (2-1) alors qu’un contact presque similaire entre Joris Chotat et Johann Lepenant lors d’OL - Montpellier, dimanche, n’a pas entraîné l’intervention de l’arbitrage video.

Plus généralement, « l’Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores et déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison », ajoute le club dans ce communiqué. Pour les supporteurs, ce sentiment d’injustice prend un nom, celui de Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre de samedi, réputé pour « enfumer » l’OM dans la croyance populaire marseillaise (et favoriser l'OL, mais c'est un autre débat).

Deux fois plus de matchs arbitrés cette saison

On est allé regarder de plus près les statistiques de l’OM quand le club est arbitré par Clément Turpin sur ces cinq dernières années. Le premier élément qui interpelle, c’est que l’arbitre a déjà dirigé quatre rencontres de l’OM cette saison, contre deux lors des quatre-saisons précédentes. Soit deux fois plus de raisons pour l’OM de se sentir floué, ou pas, et autant pour les supporteurs de critiquer son arbitrage. L’arbitre a dirigé 12 rencontres de l’OM sur les cinq dernières saisons, pour un bilan de cinq victoires, un nul et six défaites, soit 41.6 % de victoires quand Turpin est au sifflet, contre 52.6 % de victoires en moyenne sur les cinq dernières années.









Concernant les expulsions, les Marseillais reçoivent en moyenne un carton rouge toutes les 633 minutes, contre un carton rouge toutes les 270 minutes lorsqu'ils sont arbitrés par Clément Turpin, qui semble donc plus sévère sur ce point. Par contre, les Marseillais ont obtenu quatre penalties en leur faveur, contre deux pour leurs adversaires lorsqu’ils étaient arbitrés par l'arbitre international sur les cinq dernières saisons.

Si l’OM a un pourcentage de victoires plus faibles sous Turpin et un nombre de cartons rouge supérieur à la moyenne, il ne faut pas oublier qu’il arbitre en général les plus gros matchs. Cette saison 2022-2023, il a officié pour Lens - OM, OM - PSG, OM - Nice et PSG - OM, soit quatre défaites marseillaises.

« Un travail monstre mais nécessaire » du site StatsOMP

Difficile de se faire une idée en prenant les statistiques d’une seule équipe, sur les cinq dernières saisons quand Clément Turpin arbitre depuis 2008. Mais pas impossible, puisque le site StatsOMP, qui compile toutes les statistiques de l’OM depuis 1899, la date de création du club, est en train de se pencher sur la question en analysant tous les matchs arbitrés par Turpin depuis ses débuts. Oui, vous avez bien lu, tous les matchs, « un travail monstre mais nécessaire », selon son propriétaire.





les gars ca vous dit une stat approfondie de tous les matchs arbitrés par Turpin pour tous clubs confondus? pic.twitter.com/VIIOlXA1cL — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) May 9, 2023



« En fait j’aime éclaircir certaines idées préconçues. On a longtemps dit que McCourt était un chat noir donc je me suis lancé le défi de regarder tous les résultats lorsqu’il était présent en tribune. Et ce n’est pas vraiment le cas. Là, apparemment Clément Turpin ne porterait pas l’OM dans son cœur, je veux le vérifier de manière statistique, sur le temps long, depuis 2008-2009 », explique ce passionné de statistiques sur l’OM, également partenaire de France Bleu Provence.

Réponse jeudi soir

Son travail suscite de l’intérêt, alors qu’il réclamait 20 j’aime sur Twitter pour se lancer dans ce fastidieux travail, il en a reçu plus de 1.000. « Je ne m’attendais pas un tel engouement », souligne-t-il. Le voilà donc parti dans l’analyse de la vingtaine de rencontres arbitrées en moyenne chaque saison par Turpin, pour lesquels il regarde l’issue du match, victoire, nul ou défaite, le nombre de cartons distribués et les penalties accordés ou concédés. « Pour savoir si une équipe est clairement plus avantagée quand elle est arbitrée par Clément Turpin », explique-t-il.

Résultat ? StatsOMP a pour l’instant analysé les six premières saisons de Clément Turpin, jusqu’en 2014/2015. « C’est donc trop tôt pour le dire, mais pour l’instant il n’y a pas de quoi crier à l’injustice », confie-t-il. Les supporteurs de l’OM seront rapidement au parfum puisqu’il s’est fixé l’objectif de boucler son travail pour jeudi soir. « Après, chacun est libre d’interpréter les statistiques comme il les entend », prévient-il. Hâte d'être à jeudi, quand même.