C’est une vidéo de deux minutes et trois secondes partagée par le FC Barcelone, avec voix off du joueur, images de triomphes et musique qui va bien. Comme pressenti depuis des jours, voire des semaines, Sergio Busquets (34 ans) a officiellement annoncé ce mercredi qu’il quitterait le Barça au terme de la saison, après avoir passé 18 années « dans le meilleur club du monde », dont 15 en équipe première.





🥺 Leyenda del Barça. #5ergioUnic pic.twitter.com/qxC4kHxOKe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2023







« Cela a été un honneur, un rêve et une fierté », lâche l’inoxydable capitaine, qui va remporter son 32e titre avec l’institution catalane, puisque le nouveau titre de champion d’Espagne n’est plus qu’une question de jours. « Tout a un début et une fin, a également lâché « Busi » . Bien que ce ne soit pas une décision facile, le moment est arrivé. »

Dans le top 3

Avant les cinq dernières journées de Liga, le fils de Carles Busquets, ancien gardien du club, a disputé 718 matchs avec les Blaugrana, ce qui le classe dans le top 3 historique, derrière Lionel Messi (778) et Xavi (767).









Et maintenant ? Libre de tout contrat, le milieu de terrain, champion du monde 2010 et d'Europe 2012 avec l’Espagne, est annoncé avec insistance du côté de l’Arabie saoudite. Le quotidien catalan Mundo Deportivo annonce une proposition ferme d’Al-Nassr (où évolue déjà Cristiano Ronaldo) ainsi que des contacts sérieux avec Al-Hilal (qui rêve d’attirer son ami Lionel Messi) et Al-Shabab. L’Inter Miami est aussi intéressé.