Cette décision concerne aussi « le hand et les féminines » et durera « jusqu’à nouvel ordre ». Dans un communiqué publié ce mercredi, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décrété « la cessation totale de [ses] activités », devant une situation jugée « gravissime ».

Cette annonce intervient après une rencontre avec la direction du PSG, avec laquelle les relations se sont encore tendues depuis l’action du CUP devant le siège du club, le 3 mai, et un autre rassemblement improvisé à Bougival (Yvelines), devant le domicile de Neymar.





Communiqué du 10 Mai 2023.@PSG_inside @A_N_Supporters pic.twitter.com/ZTwHjE7hVp — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 10, 2023



En réaction, les dirigeants parisiens avaient bloqué la moitié des 900 billets destinés aux supporteurs pour le match de Ligue 1 à Troyes (1-3), dimanche soir.

La communication pas totalement rompue

« Nous ne serons donc plus présents au Parc des Princes ni en déplacement, écrit le CUP. Les derniers événements et l’état de nos relations avec la direction nous laissent penser que c’est la meilleure et l’unique solution susceptible de préserver un avenir commun. »









La porte n’est toutefois pas complètement fermée, puisque le collectif, qui souhaite « le meilleur à toutes les équipes » du club, se dit prêt à revoir ses positions, si le PSG apporte « des réponses claires sur plusieurs points ».