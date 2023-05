Troyes-PSG EN DIRECT : Paris mène mais n'éblouit guère... Suivez le match avec nous

Et si le PSG se faisait vraiment peur dans la course au titre ? Assez improbable, direz-vous, même pour une équipe qui ne ressemble plus à grand-chose en cette fin de saison. La dernière ligne droite du club parisien ressemble à une étape de plat de début de Tour de France des années 90, avec pour commencer ce déplacement à Troyes, quasiment relégué et incapable de remporter le moindre match depuis quatre mois. Suivront Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont, des équipes pas beaucoup plus redoutables. Mais comme il ne faut jurer de rien avec ce PSG spécialiste des psychodrames, on ne peut pas s'empêcher de penser que tout reste possible.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 pour le quintuplé de Kyks en première période (ou pas)...