RC Lens - OM EN DIRECT : Openda fait le break, Lens en train de faire un gros coup!..

71e : Ouuuuuh Balerdi qui sauve la baraque en contrat la passe de Fofana sur ce deux contre un à jouer pour les Lensois. Openda était déjà en train de penser à comment il allait ajuster Pau Lopez juste après.

69e : Aie Mbemba qui prend le ballon en pleine poire à bout portant alors qu'il s'apprêtait à frapper. Ca ça fait mal.

67e : Vitinha qui a une à se mettre sous la dent pour une fois et qui du coup en profite pour tenter sa chance. Au-dessus. Si l'OM ne marque pas dans les 5 prochaines minutes je considère qu'ils ne reviendront pas.

65e : Ah oui quand même, jolie référence. Et surtout il doit être à 9 ou 10 sur les 7 dernières journées Openda, l'homme de la deuxième partie de saison. : Ah oui quand même, jolie référence. Et surtout il doit être à 9 ou 10 sur les 7 dernières journées Openda, l'homme de la deuxième partie de saison.

🇧🇪 Lois Openda devient le 3e joueur à inscrire 19 buts lors de 1ère saison en @Ligue1UberEats avec le @RCLens en @Ligue1UberEats après Wilhelm Van Lent en 1951/52 et Teitur Thordarson en 1981/82). @PSSportsFR #RCLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) May 6, 2023





63e : Nuno Tavares et Sotoca qui se disent des mots doux, M. Turpin qui revient avec la boîte à biscottes. Attention Sotoca ce petit coup de coude là il était pas obligatoire, surtout quand tu mènes 2-0.

61e : Touche de Frankowski, Sotoca lui remet en une touche entre deux Marseillais statiques et voilà ça fait but de l'autre côté une seconde plus tard. « A montrer dans toutes les écoles de football » (la combinaison sur la touche, pas le marquage des Marseillais).

60e : OPENDA POUR LE DEUXIEME !! La tête au second poteau sur ce centre parfait de Frankowski, les Marseillais se font prendre comme des enfants sur une touche il va être fou Tudor.

59e : Openda qui met Balerdi à terre mais qui en profite pas pour partir au but. Fair-play (ou alors il avait pas vraiment vu).

57e : Premiers changements côté lensois, Haidara et Thomasson qui entrent à la place de Machado et Fulgini. Encore un peu timoré Fulgini, par rapport à ce qu'avait montré Thomasson ces dernières semaines j'étais assez étonné de ce choix de Haise au coup d'envoi.

55e : Haha Rongier qui laisse filer en pensant qu'il aura le corner tranquille et y'a Gradit qui arrive depuis le parking pour mettre un énorme tacle et balancer le ballon en touche. Très bon.

52e : OH Balerdi la belle occase lààà ! Malinovskyi avait téléguidé le ballon jusqu'à sa tête mais l'Argentin ne cadre pas alors qu'il est à peu près seul dans la surface. Faut faire mieux là dessus mon ptit gars.

50e : Assez étonnant l'attitude des Lensois qui semblent un peu le cul entre deux chaises maintenant qu'ils mènent au score. Ca ne leur ressemble pas.

48e : Grosse grosse pression marseillaise en ce début de deuxième, la défense lensoise ne s'en sort pas. Malinovskyi notamment est intenable.

46e : ON EST REPARTI A BOLLAERT ! Avec une info importante côté OM, la sortie de Sanchez, remplacé par Vitinha.

22h03 : C'EST L'HEURE DES CORONS ! Alors on se tait et on écoute (oui je sais la vidéo est pas du jour mais dans l'esprit ça change pas grand-chose)

21h57 : J'ai pas le droit de vous mettre la vidéo là mais si vous pouvez, allez voir cet arrêt de Samba, il est vraiment monstrueux.



21h57 : J'ai pas le droit de vous mettre la vidéo là mais si vous pouvez, allez voir cet arrêt de Samba, il est vraiment monstrueux. : J'ai pas le droit de vous mettre la vidéo là mais si vous pouvez, allez voir cet arrêt de Samba, il est vraiment monstrueux.

Quel arrêt de Brice Samba face à Jordan Veretout juste avant la mi-temps 😱#RCLOM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/xIlqkRip1L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2023





45e+4 : MI-TEMPS. Pfiou, ça s'est complètement emballé après la 40e, je suis crevé. Lens mène 1-0, c'est pas immérité mais ça aurait pu être dans l'autre sens aussi. Ce match est loin d'être terminé, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite.

45e+3 : A droiiiiiiite Onana, fallait la mettre à droite c'est pas possible Fofana était parti tout seul il avait une autoroute devant lui sur ce contre... Bon après Rongier le plaque comme Dusautoir pour arrêter l'action, c'est jaune ++.

45e+2 : POPOPO L'ARRÊT XXL DE SAMBA ! Il a le bras fait en titane ou quoi ?? Il est allé teeellement vite à terre pour sortir cette frappe en force de Veretout c'est impressionnant.

45e : Lens qui mène aussi au nombre de cartons, ça fait trois là avec celui de Frankowski. Attention quand même parce que dans un match comme ça ça peut peser à la fin.

43e : Alors là, on va parler. Parce que Lens qui mène 1-0 à la maison en rentrant aux vestiaires, va falloir aller les chercher en seconde période. Il change tout ce but.

41e : FOFANAAAAA CETTE FOIS C'EST DEDANS ! La même frappe que tout à l'heure ou presque, sa spéciale, enroulée sur un ballon qui traînait à 25m. ET BOLLAERT QUI BASCULE C'EST LA FOLIE.

39e : Belle bataille de chiffonniers au milieu de terrain, y'a pas énormément de grosses occases mais bordel niveau intensité ça fait flipper.

37e : Aaaaah Clauss en angle très fermé qui tente sa chance quand même, ça tape l'extérieur du poteau ! Y'avait peut-être mieux à faire avec Under dans l'axe mais c'est allé très vite, pas évident.

35e : Non mais Tudor il est quasiment sur la pelouse là pour pleurer après une faute non sifflée sur Mbemba. C'est chauuuud je sens l'électricité dans l'air depuis Paris.

32e : Bon, c'est quand même pas les grandes envolées d'il y a 15 jours contre Monaco hein. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une vraie opposition en face aussi. Les Monégasques ils s'étaient complètement délités dès le départ sous la pression.

30e : Sanchez essaie de continuer un peu pour voir si ça peut tenir. Ce serait un gros gros coup dur pour l'OM ça.

29e : Alors apparemment il y a de la casse côté marseillais. Gigot est touché au pied et ne peut plus avancer depuis quelques minutes déjà. Balerdi le remplace. Et plus grave, c'est Sanchez qui semble blessé aussi. Vitinha a enlevé la chasuble.

27e : Openda, qu'on a pas trop vu pour l'instant, s'essaie du gauche de 20 mètres. C'est au dessus. Mais ça confirme la bonne passe lensoise.

25e : Lens a repris l'ascendant depuis 5 bonnes minutes, c'est l'OM maintenant qui n'arrive plus à ressortir. A voir qui saura profiter en premier de son temps fort.

23e : Ca se chauffe un peu sur les bancs de touche, ça se termine en distribution de biscottes de Turpin > un rouge dans chacun des deux staff, plus un jaune pour Medina qui était à l'origine de l'embrouille.

21e : LA MINE INCROYABLE DE FOFANA QUI TAPE LE POTEAU ! Pouah le capitaine lensois qui envoie un missile de plus de 25m, un peu enroulé alors qu'il y a 15 paires de jambes devant lui, il était parti divinement bien. Bon au final il a cassé le poteau je crois.

19e : Sanchez, 5 têtes de moins que Danso et il est en train de le rendre fou haha. Quel joueur le Chilien, il aura fait la saison de l'OM lui aussi.

17e : Allez, Danso qui se remet dans le bon sens avec une bonne sortie de balle dont il a l'habitude. Le décalage est fait mais le centre au 8e poteau de Machado est pas forcément un cadeau pour Frankowski...

15e : J'en ai vu des matchs de Lens cette saison et jamais ils se sont fait secouer comme ça à la maison, surtout sur un premier quart d'heure. Les Marseillais ne se trompent pas pour l'instant.

12e : Les Lensois clairement en dedans depuis ce but refusé, comme si ça les avait tétanisé. Et les Marseillais évidemment sont dans la dynamique inverse.

10e : REFUSE !! Turpin estime qu'il y a faute du Chilien, on en reste à 0-0. Mais il a eu trèèèèès chaud Danso là-dessus, honnêtement pour moi ça peut ne pas se siffler (à partir du moment où il se met dans la mouise tout seul et qu'il en rajoute ensuite). Bref.

9e : Ah, M. Turpin est appelé par le VAR quand même, ça va être checké. C'est vrai qu'il y a le bras de Sanchez sur le dos de Danso à un moment...

8e : SANCHEEEEEEZ QUI PROFITE DU CADEAU DE DANSO C'EST PAS POSSIBLE !! Enorme erreur de Danso qui veut jouer au plus malin et qui s'écroule devant Sanchez mais l'arbitre ne siffle pas et je crois qu'il a raison. Derrière Sanchez ajuste Samba.

7e : Rhooo Fulgini faut s'appliquer là il est mal frappé ce coup franc ! Depuis le coin de la surface comme ça, t'as pas le droit.

5e : On s'en doutait mais l'OM ils sont pas venus pour attendre que ça se passe. Gros pressing au milieu de terrain déjà, c'est risqué mais c'est ce qu'il faut pour ne pas laisser les Lensois s'installer.

2e : Ouuuh le bout du pied de Clauss qui pousse en corner une passe en profondeur de Fofana qui s'annonçait bouillante pour Machado. Valait mieux ouais.

1ère : C'EST PARTIIIIIII ! Messieurs, régalez-nous.

20h58 : L'entrée des 22 joueurs ! Avec la Lensoise en fond sonore, miam miam

20h56 : On rappelle, Lens à domicile c'est 14 victoires en 16 matchs (1 nul et 1 défaite). MAIS l'OM est la meilleure équipe de France à l'extérieur, avec une seule défaite également et 12 victoires en 16 matchs, c'est un bilan colossal. Bien malin qui peut donner un favori pour ce soir...

20h54 : Tant qu'on est sur le stade, je ne saurai que trop vous conseiller ce super papier du collègue Antoine sur la Marek. Au cas où vous découvriez Bollaert et son kop au niveau de la ligne médiane (et même si vous le découvrez pas d'ailleurs). : Tant qu'on est sur le stade, je ne saurai que trop vous conseiller ce super papier du collègue Antoine sur la Marek. Au cas où vous découvriez Bollaert et son kop au niveau de la ligne médiane (et même si vous le découvrez pas d'ailleurs).

20h52 : Haha le speaker de Bollaert c'est vraiment quelque chose. Cette annonce de compo mythique... il nous fait des rimes avec en prime les accents argentin et polonais, c'est magnifique.

20h50 : Pour l'OM, Sanchez en pointe, soutenu par Under et Malinovskyi. Mbemba bien titulaire en axial droit. : Pour l'OM, Sanchez en pointe, soutenu par Under et Malinovskyi. Mbemba bien titulaire en axial droit.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 🔥⚔️



𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 🔥⚔️

Notre XI de départ pour #RCLOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/KWmVGjHT4N — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2023





20h47 : L'heure des compos.. On commence par les locaux et une demi-surprise avec la titularisation de Fulgini plutôt que Thomasson pour animer le jeu avec Sotoca. Pour le reste c'est du grand classique. : L'heure des compos.. On commence par les locaux et une demi-surprise avec la titularisation de Fulgini plutôt que Thomasson pour animer le jeu avec Sotoca. Pour le reste c'est du grand classique.

Supporters d'un club officiellement en Europe la saison prochaine 🇪🇺🤩, voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐋𝐞𝐧𝐬𝐨𝐢𝐬 qui débuteront la rencontre face à l’@OM_Officiel 🔥



Supporters d'un club officiellement en Europe la saison prochaine 🇪🇺🤩, voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐋𝐞𝐧𝐬𝐨𝐢𝐬 qui débuteront la rencontre face à l'@OM_Officiel 🔥

➡️ Angelo Fulgini et Deiver Machado retrouvent une place de titulaire.#FierDEtreLensois #RCLOM #NotreSangEstOr pic.twitter.com/epoZHthQr0 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 6, 2023





20h45 : Bollaert déjà très très chaud, et pas depuis 5 minutes. Vu le spectacle contre Monaco il y a 15 jours, j'imagine même pas ce qui nous attend ce soir.

20h42 : Ce Lens-OM c'est une vraie grosse belle affiche de Ligue 1. A ce moment de la saison, avec ces deux équipes-là, ces deux entraineurs, y'a un truc dans l'air qu'on ne ressent pas souvent. J'espère que le match sera à la hauteur (mais franchement j'ai pas trop de doute).

20h40 : Yoooooo tout le monde ! Vous êtes en forme ? J'espère que oui parce que ce soir ça va envoyer du bois à Bollaert.