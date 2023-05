« Je ne m’y attendais pas du tout. » Le 30 mars dernier, un jeune collégien de 4e a été agressé au collège parce qu’il portait un maillot de l’Olympique de Marseille. Fin avril, « le facteur est arrivé, et a déposé un colis. Je l’ai ouvert, et c’était une boîte bleue avec un gros logo de l’OM dessus. Et à l’intérieur, il y avait un mot », a raconté l’adolescent à France Bleu Périgord. La lettre était signée par l’attaquant légendaire du club, Jean-Pierre Papin, devenu récemment conseiller stratégique du président du club, Pablo Longoria.

« JPP » lui souhaitait « d’aller mieux au plus vite » et avait glissé dans le colis un maillot « avec mon prénom inscrit au dos et la signature de tous les joueurs ». Le collégien aura également la joie de se rendre, le 27 mai prochain, au Vélodrome, afin d’assister au match opposant le premier club français à avoir gagné une Coupe d’Europe, à Brest. Le jeune homme a indiqué à la radio être « très impatient » d’y être.