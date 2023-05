OM - Angers EN DIRECT : Payet permet aux Marseillais de prendre les devants dès le retour des vestiaires… Suivez ce match avec nous

52e : Et aucune réaction de la part d'Angers. C'est comme s'ils laissaient le ballon aux Marseillais.

47e : DIMITRI PAYET !!! Le numéro 10 recupère un ballon, qui avait transpercé toute la surface, depuis le coté gauche de la surface et catapulte le ballon sous la barre !

43e : Quand même pas mal d'approximations de la part des joueurs de l'OM aux abords de la surface. On sent aussi qu'ils ne veulent pas tout donner en attaque au risque de trop se découvrir.

40e : Les coéquipiers de Payet sont repartis à l'assaut du but d'Angers. Avec un Payet toujours en jambe même s'il a des fois tendance à en faire un peu trop.

34e : L'égalisation d'Alexis Sanchez pour répondre à Angers. Clauss lui adresse un centre rentrant, le Chilien n'a plus qu'à pousser le ballon du bout du pied dans les filets de Bernardoni !

30e : En trois passes les joueurs d'Angers ont complètement enrhumé les hommes de Tudor. Et que dire de la passivité de Pau Lopez, même si la frappe est belle et bien placée.

28e : Le but de Sima sur une contre attaque éclair menée par le SCO ! Il envoie un missile sous la barre de Pau Lopez qui reste complètement statique. Incroyable !

24e : La jolie inspiration d'Under avec une bonne balle en profondeur vers Clauss, mais le piston est un peu trop court et Bernardoni sort rapidement.

21e : Veretout perd le ballon au milieu de terrain et met ses coéquipiers en danger. Malinovskyi est obligé de venir faire faute pour stopper la contre attaque.

18e : Balerdi qui se lance dans des dribbles au milieu de terrain, et perd le ballon. Forcément.

15e : Bon comme on s'en doutait, c'est très très faible le niveau affiché par Angers ce soir.

13e : Coup franc pour l'OM rapidement joué vers Under mais le Turc est trop enfermé pour trouver une solution.

10e : Très très bonne sortie défensive de Rongier dans les pieds d'un adversaire et l'OM peut repartir à l'attaque.

6e : C'est le feu dans la défense d'Angers, Kolasinac rate de peu son plat du pied, il était tout seul devant le but vide. Attention de ne pas regretter pour les Marseillais....

6e : Encore Dimitri Payet ! Le numéro 10 est servi en retrait par Under, encore, et s'applique pour cadrer. Bernardoni réalise un super arrêt !

2e : Under est bien piston droit, Clauss à gauche. Rongier en défense centrale, Veretout et Guendouzi au milieu, derrière Payet et Malinovskyi.