Le championnat se décante en bas de tableau. Alors qu’Angers est en Ligue 2 depuis la fin du mois d’avril, on connaît deux autres relégués au terme de la 35e journée disputée ce week-end. Au lendemain de l’officialisation de la descente d’Ajaccio, lourdement battu au Parc des Princes par le PSG, Troyes ne peut plus non plus se maintenir après la claque infligée par le Stade Rennais ce dimanche (4-0).

Triste habitude

Avant-derniers de Ligue 1, les Troyens comptent 12 points de retard sur le premier non relégable, Auxerre (16e), alors qu’il ne reste que trois journées à disputer. Une triste habitude pour l’Estac, relégué pour la 6e fois en 11 saisons dans l’élite. Petite stat cruelle, le club de l’Aube est d’ailleurs le seul à avoir vécu plus de descentes que de maintiens parmi ceux comptant au moins 10 saisons en L1.

Ne reste plus donc qu’une place dans la charrette pour la Ligue 2. Elle est actuellement occupée par Nantes (17e), mais Auxerre, Brest (15e) et Strasbourg (14e) sont concernés. Les Brestois ont tout de même fait un grand pas vers le maintien grâce à leur succès dans le match de la peur face aux Auxerrois ce dimanche (1-0), tout comme Strasbourg la veille face à Nice (2-0).