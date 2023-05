PSG - AC Ajaccio EN DIRECT : Le doublé pour Mbappé, Ajaccio ne répond plus du tout...

Actualiser

63e : Le patron. : Le patron.

25 - Kylian Mbappé a atteint la barre des 25 buts en Ligue 1 pour la 4e fois (après 2018/19, 2020/21 et 2021/22) et devient le 2e français à réaliser cette performance depuis l'après-guerre après Thadée Cisowski (1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60). Génération. #PSGACA pic.twitter.com/Pf3ysO6dEj — OptaJean (@OptaJean) May 13, 2023





60e : Ajaccio c'est affligeant de nullité. Ca sent la Ligue 2 gros comme une villa à Bonifaccio.

57e : Messi tricotte dans la surface ajaccienne, les Corses obtiennent finalement un 6 m. Pendant ce temps-là la moitié du Parc crie « Messi, Messi ! » pendant que l'autre moitié siffle.

54e : Après une belle ouverture de Sergio Ramos en profondeur et un ballon contré par une tête corse, le Kyks reprend sans contrôle et envoie une sauce sous a barre de Sollacaro. Celui-là vaut clairement le détour, rien à dire !

53e : BAM BAM BAM MBAPPE LA GACHETTE !!!

52e : Belle reprise de volée de Mangani à l'extérieur de la surface parisienne, Donnarumma se couche mais ça fuit le cadre.

50e : Le corner ajaccien est moins sifflé que Messi en première période, c'est à noter.

47e : Allez hop, 3-0, but de Mbappé. Un grand merci aux Ajacciens qui ne sont visiblement pas venus à Paris pour jouer au foot.

46e : Allez c'est reparti, plus vite on y retourne, plus vite on sera rentré !

45e : Allez basta, mi-temps au Parc sur ce score de 2-0. Pas grand-chose à ajouter, les Parisiens mènent sans pourtant dégager quoi que ce soit. A noter tout de même le très bon match de Danilo. On se retrouve dans un petit quart d'heure (enfin, vous vous n'êtes pas obligés, moi je n'ai pas le choix).

45e : Les Ajacciens qui bouffent la feuille sur un contre offert sur un plateau par Achraf Hakimi !

43e : Nouveau coup franc de Messi, ce coup-ci il choisit de viser un coéquipier mais la défense ajaccienne se dégage.

40e : C'est direct dans le mur, dommage,

39e : Super coup franc pour le PSG aux 20 mètres. Allez, une lucarne de Leo pour basculer totalement dans le surnaturel avec un Parc coupé en deux au moment de célébrer.

37e : Ouhhhh la galette de Marco pour Mbappé n eprofondeur, régalade ! Bon derrière l'exter du Kyks est un peu léger pour espérer battre Sol à Carreaux.

34e : En effet, après le contrôle poitrine, le ballon rebondit sur le bras du numéro 7 mais l'arbitre ne se déjuge pas et accorde quand même le but. Ok ok.

33e : Ah, la VAR intervient, l'arbitre va aller regarder tout ça. A priori il y aurait main de Mbappé juste avant la frappe.

32e : ET DE DEUX ! Hakimi reprend un ballon détourné par le gardien ajaccien après un premier tir de Mbappé.

30e : Mbappé reste au sol, les médecins du PSG accourent, le Parc retient son souffle. Il ne manquerait plus qu'une blessure du Kyks pour clore cette saison catastrophique de bout en bout.

28e : Allez, un tiers du match de passé, c'est toujours ça de pris.

24e : Belle petite combinaison entre Mbappé et Messi mais le tir de l'Argentin est contré et ne pose pas de problème à Sollacaro.

22e : Allez, no va dire que ce but n'était pas dégueu au final, belle passe de Danilo Pereira et superbe exter pied gauche de Ruiz pour conclure seul face au gardien.

21e : Et but de Fabian Ruiz dans la foulée, histoire de me clouer le bec. Ce qui ne change rien à mon analyse des 20 premières minutes, immondes au possible.

20e : C'est sublime, Paris arrive encore à trouver le moyen d'être plus mauvais de match en match.

15e : Si au moins les Parisiens daignaient jouer un peu au football, mais pensez dont, il ferait beau voir de dominer Ajaccio, 18e de Ligue 1, à la maison.

14e : Désolé de ne parler que de l'ambiance, mais entre le silence glacial 98% du temps et les sifflets contre Messi le reste du temps, j'ai envie de m'ouvrir les veines, de me percer les tympans et de m'enfoncer des pics à glace dans les yeux.

13e : Les Ajacciens répondent par une tête tendue mais Donnarumma est sur la trajectoire.

9e : Il est courageux d'aller tirer les corners... La bronca qu'il vient de se payer, au secours. En réaction aux sifflets, une partie du public prend fait et cause pour Messi et l'encourage. Ambiance totalement lunaire ce soir au Parc.

6e : Première occase parisienne ce soir avec un débordement et un centre tendu d'Hakimi, Mbappé surgit au premier poteau mais rate sa talonnade. Ca sort en 6 m.

4e : Pour le reste, ambiance de cimetière au Parc sans les ultras. Et sur le terrain, rien à signaler pour le moment.

2e : Ils auraient mieux fait de le laisser à la maison jusqu'à la fi de la saison. Cette histoire va se terminer vraiment salement.

2e : C'est confirmé, la Pulga se fait siffler par le Parc. Ca va être long pour lui (et pour nous)...

1e : C'est parti !

20h56 : Je sens que Messi va se faire huer à chaque touche de balle, mon dieu que ça va être gênant.

20h52 : Bon ben malgré l'absence du CUP, Messi s'est fait huer par le Parc, tout comme Christophe Galtier.

20h46 : 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗨𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 : 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗨𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

𝗖𝗨𝗠𝗣𝗨𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 👥



𝗖𝗨𝗠𝗣𝗨𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 👥

Le 𝙓𝙄 titulaire face au @PSG_inside ⚔️#PSGACA #ACAjaccio #ForzaAiacciu pic.twitter.com/9mVDq9RWhR — AC Ajaccio (@ACAjaccio) May 13, 2023





20h44 : La compo du PSG, avec le retour du banni Leo Messi dans le XI. Curieux de voir quel accueil le Parc va lui réserver. Après, sans les ultras, on devrait échapper à la bronca. : La compo du PSG, avec le retour du banni Leo Messi dans le XI. Curieux de voir quel accueil le Parc va lui réserver. Après, sans les ultras, on devrait échapper à la bronca.

🆗 Le onze de départ parisien pour ce #PSGACA au Parc des Princes. 🏟



🆗 Le onze de départ parisien pour ce #PSGACA au Parc des Princes. 🏟

⏱ Coup d'envoi à 21h !#AllezParis 🔴🔵 https://t.co/2Mpxqa0Ob8 pic.twitter.com/HiQvJSP8hm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2023





20h41 : Je parle de touristes car on a fait un papier sur ce sujet ce matin. On s'est penché sur la transformation sociologique du Parc des princes ces dernières années, et le résultat n'est pas jojo. Si ça vous dit de jeter un œil, c'est par ici. : Je parle de touristes car on a fait un papier sur ce sujet ce matin. On s'est penché sur la transformation sociologique du Parc des princes ces dernières années, et le résultat n'est pas jojo. Si ça vous dit de jeter un œil, c'est par ici.

Sport PSG-Ajaccio : « C’est devenu un stade de touristes »... Le Parc des Princes victime de la politique bling-bling du Qatar



20h40 : Amputé d'une jambe il y a quelques mois à cause d'infiltrations à répétitions, l'ancien parisien Bruno Rodriguez (aka le plus beau boule des années 90 en 1ère Division) donnera le coup d'envoi ce soir. Je pense que 80% du public de touristes ne sait pas qui c'est. Nous si, et on le kiffe. : Amputé d'une jambe il y a quelques mois à cause d'infiltrations à répétitions, l'ancien parisien Bruno Rodriguez (aka le plus beau boule des années 90 en 1ère Division) donnera le coup d'envoi ce soir. Je pense que 80% du public de touristes ne sait pas qui c'est. Nous si, et on le kiffe.

👋 L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Bruno Rodriguez est l'invité de l'émission Kick-Off, à partir de 19h30 en direct du Parc des Princes ! ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2023





20h37 : Pourquoi ? Parce que les ultras ont décidé de mettre leurs activités au stade en sommeil pour protester contre... Ben contre un peu tout, les joueurs qui font de la merde sur le terrain, le staff qui en fait de même mais depuis le banc de touche, et les dirigeants pour l'ensemble de leur œuvre. Le PSG va fêter son onzième (titre si tout se passe bien) dans une ambiance de pompes funèbres, comme l'an passé en gros. Quel vie, quel club...

20h36 : Bijour les amigos ! Bienvenue pour ce live en direct du Parc des Princes. Grosse ambiance en perspective ce soir Porte d'Auteuil (ABSOLUMENT PAS).