Milan AC - Inter Milan EN DIRECT : Deux buts, un poteau et un péno annulé, l'Inter trop fort pour l'instant... Suivez la demi-finale aller avec nous

53e : Maignan dans la foulée qui s'impose face à Dzeko !! Enorme parade du gardien français il fallait aller la chercher à ras de terre comme ça.

51e : NON NON et NON Messias t'as pas le droit de rater ça !! La passe de Tonali dans l'espace était parfaite mais le Brésilien déjà rate un peu son contrôle à la base et ensuite oublie d'enrouler son ballon du coup à part à 10 mètres du but. Moche.

50e : La frappe de Diaaaaaz ça passe pas loin du but d'Onana. C'est un peu mieux pour les Milanais sur ces premières minutes.

48e : Aie aie aie il est mal joué ce coup franc... Si le Milan veut espérer revenir faut pas gâcher ce genre de munition.

46e : Ca repart à San Siro ! Avec Zlatan moyennement heureux en tribunes.

Mkhitaryan marque déjà le 2ème but pour l'Inter ! 👏



Mkhitaryan marque déjà le 2ème but pour l'Inter ! 👏

On joue depuis seulement 10 minutes ⏱️#ACMINT | #UCL pic.twitter.com/1ASjWDMHQA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 10, 2023





Cette volée incroyable d'Edin Dzeko ! 🇧🇦😱#ACMINT | #UCL pic.twitter.com/nax0YoY6Ml — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 10, 2023





4- L'Inter est seulement la 4e équipe à mener de 2 buts après 11 minutes lors d'une demi-finale de Ligue des champions, après la Juventus contre Man Utd en avril 1999, Man Utd contre Arsenal en mai 2009, et Man City contre le Real Madrid en avril 2022. Foudroyant. pic.twitter.com/QKeYiGE3Gs — OptaJean (@OptaJean) May 10, 2023





45e+2 : MI-TEMPS ! 45 premières minutes à sens unique, l'Inter est mieux en place, plus costaud et surtout plus efficace. 2-0 et il n'y a rien à dire, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite.

44e : 10 tirs à 1 en faveur de l'Inter, pas grand-chose à ajouter sur cette première période.

42e : Oh Giroud qui tente de profiter d'un demi-ballon qui traîne avec une volée du droit mais les centraux de l'Inter ils sont pas là pour classifier les papillons, ça hésite pas à mettre le pied (en tenant discrètement le maillot c'est encore mieux).

39e : Alors y'a Théo Hernandez qui essaie de réveiller tout le monde mais c'est pas fait avec beaucoup de finesse. Toujours pas de carton pour le latéral français c'est un miracle.

37e : A chaque contact c'est l'Intériste qui ressort avec le ballon et le Milanais qui se retrouve au sol. Mon analyse ? C'est pas un hasard (de rien).

35e : Martinez qui tente de se venger avec un missile envoyé depuis l'entrée de sa surface. C'est au-dessus (mais c'est encore une occase pour l'Inter).

33e : Encore une fois, la VAR fait changer une décision qui pour moi n'est pas une erreur manifeste. Et ce n'est pas censé être sa fonction...

32e : Ah, attendez c'est checké... PENALTY ANNULE ! Bon c'est vrai que c'était léger et Martinez joue bien le coup mais on l'a vu sifflé 1000 fois ce penalty et personne a jamais rien dit.

31e : LE PENO POUR L'INTER ! Martinez qui s'amuse entre Kjaer et Tomori ça se termine par un geste du bras du Danois et l'arbitre n'hésite pas.

29e : Oh c'était bien tenté cette petite talonnade derrière le pied d'appui de Calabria pour reprendre ce centre à ras de terre. Première fois qu'un petit frisson passe chez Onana.

27e : Le Milan AC essaie de se remettre à l'endroit mais on a l'impression que l'Inter laisse faire pour mieux appuyer en contre derrière. La maîtrise est intériste pour le moment.

25e : J'avoue ne pas trop connaître Saelemaekers, l'ailier milanais. 23 ans, en Italie depuis 2020 déjà. En tout cas ce soir avec Dumfries et Darmian dans sa zone il passe pas vraiment un bon moment, plus souvent à terre qu'avec le ballon dans les pieds.

22e : C'est pas possible le Milan ils arrivent à rien devant avec Giroud plus seul au monde que Tom Hanks au milieu des trois centraux et les milieux qui prennent la marée à chaque récupération adverse, va falloir changer quelque chose.

20e : Les Intéristes ils se régalent au milieu, Barella Calhanoglu et Mkhitaryan ils ont pris les clés va falloir aller les chercher.

18e : Et quand y'a rien qui va... Bennacer obligé de sortir sur blessure côté Milan, remplacé par Messias. Début de match cauchemardesque pour les hommes de Pioli.

16e : Le poteau de Calhanoglu c'est dingo !! Mais c'est quoi ce début de match de l'Inter ! Et derrière Maignan qui sauve ce qui peut l'être devant Mkhitaryan, pfiou.

14e : Oula le double accrochage dans la surface de l'Inter sur ce corner, y'a eu du petit bois. Giroud à terre notamment qui réclame un péno mais l'arbitre ne bronche pas.

12e : Magnifique action, c'est Dimarco à gauche qui centre au cordeau à l'entrée de la surface et Mkhitaryan qui arrive comme une balle pour prendre le ballon, s'enfoncer et ajuster Maignan. Quel début de match

11e : POPOPO LE DEUXIEME DE L'INTER DANS LA FOULEE ! Incroyable !

9e : Et quel corner de Calhanoglu au passage, déposé pile là il fallait. Miam miam. Nous voilà bien lancé en tout cas !

7e : LA VOLEE LASER DE DZEKO !! Boum la patate du gauche en pleine surface sur corner, il a bouffé tout cru Calabria.

5e : La ressemblance entre les frangins Inzaghi c'est quand même dingue. Ils est deux ans plus jeune que l'ancien buteur de la Juve, Simone, mais ils seraient jumeaux ce serait la même. Et en plus maintenant ils sont tous les deux entraîneurs.

3e : Clairement le premier quart d'heure ça sent le combat de rue, on commencera à jouer au football après.

1ère : Ok Hernandez qui met une énorme boîte après 40 secondes de jeu. Il peut dire merci à l'arbitre qui a pas envie de mettre un carton si vite parce que ça le valait 10 fois.

1ère : C'EST PARTIIIIII !

20h58 : La petite musique de la C1 qui va bien, et qui foutrait presque les poils dans une Cathédrale comme ça. J'imagine que pour ceux en tribunes c'est pas presque.

20h55 : L'entrée des deux équipes sur la pelouse ! Alors officiellement ce soir c'est le Milan AC qui reçoit. Sacrée particularité ça aussi que deux clubs de ce niveau partagent le même stade depuis tant d'années...

20h52 : Popopo cette ambiance à San Siro, ça a l'air dément. Faut dire que ça faisait longtemps un derby avec cet enjeu. Les deux clubs s'étaient joué en demies en 2003 et en quarts en 2005, et depuis plus rien. Pour l'Inter il y a ensuite le triplé de 2010 mais globalement ils ont subi un gros déclassement européen, comme tous les clubs italiens.

Voilà la compo de l'Inter Milan pour ce soir ✅

Voilà la compo de l'Inter Milan pour ce soir ✅



🇧🇦 Dzeko titulaire à la place de Lukaku

🇧🇦 Dzeko titulaire à la place de Lukaku

🔄 Calhanoglu au milieu avec Barella et Mkhitaryan#ACMINT, ce soir à 21H sur CANAL+ ⚽️🔜 pic.twitter.com/PxKxsE9chv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 10, 2023





Les compos pour ce derby ! Coup dur côté Milan AC avec l'absence confirmée de Leao, le dynamiteur en chef de l'attaque. Ca va faire bizarre à Giroud de ne pas le voir débouler à 1000 à l'heure pour lui offrir des caviars.

La compo de l'AC Milan vient de tomber ✅



🇫🇷 Olivier Giroud titulaire à la pointe de l'attaque

🇫🇷 Olivier Giroud titulaire à la pointe de l'attaque

❌ Rafael Leao bien forfait pour le match aller#ACMINT, ce soir à 21H sur CANAL+ ⚽️🔜 pic.twitter.com/aV5IeEEYct — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 10, 2023





20h44 : On sera tous d'accord pour dire qu'on n'attendait pas forcément ces deux clubs en demi-finale, mais avec du talent et un poil de chance au tirage, les voilà.

20h42 : YO LA COMPAGNIE ! On est partis pour cette 2e demi-finale de LdC. La Lombardie en fête ce soir avec le grand retour des deux Milan au plus haut niveau européen.