Stade de Reims - OM EN DIRECT : Grâce au doublé d'Alexis Sanchez, l'OM est bien lancé pour remporter son huitième succès de rang à l'extérieur (1-2)…

10h00 : Hello les Minutos !

Salut à toutes et à tous, on va boucler cette 28e journée de Ligue 1 ensemble ce dimanche (20h45). Au menu, on vous propose ce qui est devenu une drôle d’affiche entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille. « Quoi, quoi, quoi une affiche avec Reims ? ! ? ! ? », on vous entend d’ici nous maudire. Mais la bande à Will Still a bien un bilan de prétendant au podium depuis la nomination de l’ex-adjoint d’Oscar Garcia sur le banc mi-octobre. Avec 8 victoires et 7 nuls dans sa besace, le Belge de 30 ans est LA sensation de notre championnat, comme l’a encore montré l’incroyable succès à Monaco (0-1) le week-end dernier. Son équipe est devenue une sacrée machine, notamment portée par un Folarin Bolagun on fire en pointe (16 buts et 2 passes décisives en L1). Bêtement accrochés par Strasbourg (2-2) lors de la dernière journée, les Marseillais sont donc prévenus. Il leur faudra à nouveau livrer un sacré match à l’extérieur, comme à Rennes (0-1), pour récupérer une deuxième place chipée samedi par le RC Lens. Ça tombe bien, l’OM est justement sur une dynamique parfaite loin du Vélodrome depuis mi-octobre là aussi, avec 7 victoires de rang en autant de déplacements. Autant dire qu’on a tout pour se régaler avec cette opposition déterminante entre deux équipes présentant actuellement un paquet de certitudes. Allez, on se retrouve très vite les amis.

>> On vous propose de se retrouver dès 20h30 pour vous faire vivre l’avant-match, avant un coup d’envoi à 20h45 ce dimanche.