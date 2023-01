Pablo Longoria a de la suite dans les idées. Déjà très intéressé par Ruslan Malinovskyi l’été dernier, le président de l’OM s’était heurté aux exigences des dirigeants de l’Atalanta Bergame. Mais il a maintenu le contact, et sa persévérance devrait être récompensée ce lundi. L’Equipe et RMC annoncent que le milieu offensif ukrainien, après avoir passé sa visite médicale, va s’engager pour un prêt de six mois avec option d’achat obligatoire, estimée à 10 millions d’euros plus des bonus.

Expérience de la Ligue des champions

Malinovskyi, international aux 7 buts en 51 sélections, devrait signer en fin de saison un contrat de trois ans à l’OM. C’est un joli coup pour le club marseillais, en quête de renfort offensif après la grave blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson. Il s’agit également d’un nouveau souffle bienvenu pour le joueur ukrainien, en dessous de ses standards depuis le début de saison Série A, au point de perdre son statut d’incontournable.

En trois saisons et demie à Bergame, Malinovskyi a participé à 138 rencontres (28 buts), dont 18 de Ligue des champions. L’Atalanta avait atteint les quarts de finale de C1 en 2019-2020, puis les 8e de finale la saison suivante. C’est donc un joueur talentueux et d’expérience qui arrive à Marseille, avec l’objectif d’accrocher le podium de Ligue 1 en fin de saison.