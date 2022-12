C’était un soir de déculottée comme le Stade Rennais s’en était fait une spécialité. Quelques heures après avoir vu son équipe exploser Clermont 6 à 0 un soir de septembre 2021, un supporteur du Stade Rennais avait été la victime de violences au moment de regagner son domicile de Breteil (Ille-et-Vilaine). Plusieurs personnes identifiées comme des supporteurs ultras du PSG l’avaient attendu devant la maison de ses parents. A son arrivée, les prévenus lui avaient asséné plusieurs coups avant de forcer le coffre de sa voiture pour s’emparer de sacs de sport où se trouvait la bâche du RCK.

Dans le milieu des ultras, le vol d’une bâche est considéré comme un véritable affront. Ce mercredi, le tribunal correctionnel a sanctionné quatre hommes, accusés d’être les auteurs de ce vol, mais la qualification de vol avec violences a été écartée, au profit du vol en réunion. Les quatre hommes ont été déclarés coupables mais échappent tous à la peine de prison. Ils sont condamnés à des amendes de 600 euros chacun. L’un d’entre eux voit sa peine être assortie d’un sursis. « Les peines prononcées ramènent le dossier à sa juste mesure, c’est-à-dire bien loin d’un dossier de hooliganisme », estime Me Olivier Pacheu, avocat de l’un des prévenus.





Identifiés grâce au bornage de leurs téléphones portables, les quatre hommes âgés de 28 à 40 ans sont soupçonnés d’appartenir au Karsud, un groupe d’ultras réputé pour sa violence et qui n’assiste plus aux matchs du PSG depuis la saison 2017-2018. Lors de l’audience, eux avaient démenti cette appartenance et servi une tout autre histoire aux magistrats. Selon eux, c’est un mystérieux individu croisé dans un bar qui leur avait donné l’adresse du membre du RCK alors qu’ils faisaient la fête à Rennes. Ils auraient alors décidé d’attendre leur rival pendant plusieurs heures. « On a fait ça sans réfléchir, indique l’un des accusés. C’est parti d’une simple blague qui a mal tourné et s’est retournée contre nous », s’était défendu l’un des prévenus lors de l’audience.

Des interdictions de stade requises

Le procureur de la République avait décrit ces faits comme « préparés » laissant planer la thèse du guet-apens. Le magistrat avait requis des peines allant de dix mois de prison avec sursis jusqu’à un an de prison ferme ainsi que des interdictions de stade pendant trois ans. Le tribunal s’est montré beaucoup plus clément.