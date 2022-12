La défaite de l’Équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022 conjuguée à une consommation d’alcool massive a généré des débordements dans plusieurs villes françaises dimanche soir. Des violences qui se sont également invitées dans le cercle privé avec plusieurs cas de violences intrafamiliales recensés après l’échec des Bleus. Dans le Finistère, deux hommes violents ont été interpellés pour avoir frappé leur conjointe après la victoire de l’Argentine, rapporte le procureur de la République de Brest Camille Miansoni.

Les premiers faits se sont déroulés près de Landivisiau où un couple regardait le match à son domicile. Un homme âgé de 37 ans aurait consommé de l’alcool pendant le match, reprochant à sa compagne « de ne pas être assez enthousiaste à la vue de la finale de la Coupe du monde », précise le procureur. Les violences ont démarré après le coucher de leurs enfants de 3 et 5 ans. Le mis en cause est soupçonné d’avoir porté une claque et poussé à plusieurs reprises sa victime, âgée de 34 ans. A l’issue de sa garde à vue, il a été mis en examen. En attendant d’être jugé en mai, le suspect devra suivre un traitement médical et respecter un contrôle judiciaire strict. Il encourt cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Les enfants appellent la gendarmerie

Les seconds faits évoqués par le procureur se sont déroulés non loin de Lesneven. Appelés par les enfants qui s’inquiétaient pour leur mère, les gendarmes sont intervenus au domicile d’un couple ensemble depuis une vingtaine d’années. Âgé de 47 ans, le père de famille avait consommé de l’alcool pendant le match de football et s’en serait pris à sa compagne en lui assénant une claque et des coups de pied, avant de la pousser au sol. Leurs enfants, âgés de 11 et 15 ans, ont été témoins des faits.

Ce jardinier sera jugé en mai pour ces faits. Il a été placé sous contrôle judiciaire et devra se soumettre à un traitement médical. Il a interdiction d’entrer en contact avec la victime, qui s’était déjà plainte à deux reprises de violences.