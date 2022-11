Quand Ibra parle, on l’écoute. Et encore plus quand il parle de Mbappé. L’ancien attaquant du PSG, et l’actuel de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic s’est confié sur Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Canal+, mercredi soir. Le Suédois, comme à son habitude, n’y va pas par quatre chemins et estime que le numéro 7 « a fait le bon choix pour le PSG, par pour lui ». Tout simplement « parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Or tu n’es jamais plus grand qu’un club ».









« C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline »

L’attaquant de 41 ans n’a pas mâché ses mots, non plus, concernant l’entourage de Mbappé. « Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et ça, c’est le problème. Les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline », tacle Ibra.

Et selon lui, Mbappé manque clairement de discipline. « Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut l’imiter ? Qu’il commence à avoir envie de progresser. Pas d’être satisfait », lui conseille Zlatan.