Le ciel s’est assombri au bout de la nuit turinoise pour le PSG. En concédant la deuxième place du groupe H à Benfica, malgré la victoire contre la Juventus Turin, mercredi soir, et à la faveur du 7e critère, les buts inscrits à l’extérieur, le PSG s’est clairement compliqué la tâche pour la suite de la Ligue des Champions. Et la liste des potentiels futurs adversaires des Parisiens en huitième de finale, les premiers de leur groupe, n’est franchement pas rassurante.

Du très lourd

Parmi ces potentiels adversaires figurent les trois favoris de la compétition : Le tenant du titre et bourreau du PSG la saison dernière, le Real Madrid, mais aussi le champion en titre d’Angleterre, Manchester City, et l’ogre bavarois, le Bayern Munich. Du très très lourd, et des adversaires qui pourraient clairement stopper l’aventure européenne du PSG dès février prochain.









Du lourd

Naples, auteur d’un début de saison exceptionnel malgré la défaite contre Liverpool mardi soir (2-0), a fini premier de son groupe devant les Reds et pourrait retrouver Paris en février. Moins clinquants que les clubs ci-dessus, les Napolitains seraient des adversaires redoutables pour le PSG avec leur jeu très léché prôné par Spalletti qui fait des merveilles depuis le début de saison. Chelsea, qui s’est bien ressaisi après des débuts compliqués, pourrait également tomber sur le PSG, comme en 2013/2014 et 2014/2015. Avec les résultats qu’on connaît.

Du plus abordable

Le FC Porto et Tottenham, arrivé premier de son groupe après avoir battu l’OM sur le gong mardi, font office d’équipes plus abordables pour le PSG. Mais attention aux Portugais, qui après deux défaites inaugurales, ne se sont plus arrêtés de gagner pour passer devant Bruges à la première place de leur groupe.





Aquí tenéis la tabla con todas las probabilidades de todos los posibles emparejamientos del sorteo de octavos de final de la #UCL 2022-23.



Aquí tenéis la tabla con todas las probabilidades de todos los posibles emparejamientos del sorteo de octavos de final de la #UCL 2022-23.

Hay casi un 40% de opciones de que se enfrenten Bayern (pleno en el grupo de la muerte) y Liverpool (mejor segundo de todos los tiempos). pic.twitter.com/XX28zTuF8w — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2022







Le Bayern, équipe la plus probable

D’un point de vue des probabilités, c’est le Bayern Munich que le PSG a le plus de (mal) chance de rencontrer pour les 8es de finale de Ligue des Champions selon les probabilités (18,11 %). Maigre espoir pour les Parisiens, les Bavarois ont dans le même temps plus de 40 % de chance d’affronter Liverpool. Viennent ensuite Naples (17 %), puis Tottenham et Chelsea (14.2 %) pour le PSG. Réponse lundi 7 novembre à partir de 12h.