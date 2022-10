Au Parc des Princes,

Comme lors du match aller une semaine plus tôt, le PSG n’a pas su faire mieux qu’un match nul mardi soir face aux Portugais de Benfica. Le club pourra au moins se rassurer en se disant que la soirée fut plutôt calme autour de Mbappé, après l’annonce par la presse espagnole de ses envies de départ prématurées.

Pas de remous après le tsunami Mbappé. Les amateurs et les amatrices de drama en PLS. Alors qu’on avait imaginé mille scénarios catastrophe après la déflagration provoquée dans la journée de mardi par l'annonce du média espagnol Marca de la volonté de Kylian Mbappé de se faire la malle de Paris en janvier, la soirée fut à l’opposé du boxon ambiant. Présent avec ses coéquipiers au moment de l’échauffement, Mbappé est apparu cool as a cucumber comme on dit au pays du roi Charles III.









Mais ce qu’on attendait surtout, c’était la réaction du Parc à l’égard de son prince, cinq mois après lui avoir fait des papouilles au moment de l’annonce de sa prolongation, lors de l’annonce des joueurs par le speaker. On aurait pu craindre une bronca du diable, il n’en fut rien. Le nom de Mbappé a même été scandé et chaleureusement applaudi. Un peu plus tôt dans la soirée, Galtier avait botté en touche quand Canal + l’a interrogé sur le nouveau feuilleton et Luis Campos est venu déminer le terrain en assurant qu’il n’avait jamais entendu le kid de Bondy réclamer un quelconque départ.

Mbappé dans l’histoire, malgré tout. Restait donc à voir la réaction du bonhomme sur le terrain. Là encore, RAS ou presque. Bien en jambe malgré son positionnement en pointe – ce qu’on appelle désormais un poste de pivot paraît-il – Mbappé a été le plus en vue (ou le moins mauvais, c’est selon) des Parisiens en première période. Quelques gestes techniques bien sentis, deux ou trois accélérations fulgurantes sur le côté gauche et un penalty transformé et chaleureusement célébré, bras croisés et banane aux lèvres, voilà pour la copie de l’homme le plus scruté de la planète foot depuis la bombinette lâchée par Marca. Comble du LOL, ce but fait de Mbappé le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue des champions devant le Matador Edinson Cavani (31 vs 30). Le football est taquin.

Paris bégaye encore. Finalement, Christophe Galtier pourra remercier son buteur qui, en braquant tous les projos sur lui mardi soir, a fait passer au second plan le fait que le PSG a perdu son modjo après un début de saison crousty-sexy et plein de promesses. Face aux Lisboètes, les Rouge et Bleu ont une nouvelle fois bégayé leur football, comme face à Brest, Haïfa, Nice, Benfica à l’aller et Reims samedi dernier, ce qui commence tout de même à dégager une certaine tendance. Et à l’arrivée, ils se sont fait punir au retour des vestiaires en concédant un péno transformé par João Mario (1-1, 62e). A noter que si ce pauvre Sarabia (titularisé en l’absence de Messi, blessé) a été plus transparent qu’un film plastique, ce n’est pas interdit non plus pour Galtier de tenter d’influer sur le cours du match avec un peu de coaching. Heureusement pour Paris, la défaite du fantôme de la Juve sur le terrain d’Haïfa (0-2) devrait permettre à son équipe, toujours leader du groupe H, de se qualifier sans forcer pour les 8es de finale. C'est toujours ça de pris.