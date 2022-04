A quelques heures de disputer un quart de finale de Ligue des champions face au Bayern avec Villarreal, Unai Emery a donné une belle interview à nos confrères de L'Equipe, dans laquelle il est notamment revenu sur l'élimination du PSG au tour précédent.

Pour le Basque, le fiasco de Bernabeu s’explique avant tout par une défaite mentale des Parisiens qui ne savent pas gérer les matchs quand un élément ne tourne pas (ou plus) en leur faveur.

« Un jour, Guardiola m’a dit que des équipes comme le Barça ou le Real, parce qu’elles ont déjà gagné l’épreuve, réagissent mieux aux situations difficiles, explique-t-il. La clé, c’est la gestion de la frustration. Quand le Barça a marqué quatre buts, puis cinq et que l’arbitre a fait des erreurs, on ne savait plus quoi faire [lors de la remontada]. Contre le Real [cette saison], c’était pareil. Quand Benzema a égalisé puis marqué le deuxième but, j’ai vu des joueurs que je connais bien comme Kimpembe ou Marquinhos : ils ne savaient pas comment réagir parce qu’ils avaient été envahis par la frustration. »

Benzema a senti les Parisiens « lâcher mentalement »

Cette décomposition mentale a d’ailleurs commencé dès le premier but madrilène de Benzema, avec la boulette de Donnarumma. Alors qu’à 1-1 l'équipe était encore qualifiée, on a senti comme les prémices d’une peur naître en eux. Et au lieu de reprendre les choses en main, l’équipe a sombré. Karim Benzema ne disait pas autre chose, lundi, dans les colonnes de L'Equipe : « Quand on a marqué, ils se sont dit qu’ils avaient perdu le match, alors qu’il n’y avait que 1-1… Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement. »

Si l’on sait déjà que le chantier s’annonce (à nouveau) immense cet été au PSG, sûr que l’aspect mental des troupes et de ses futures recrues sera un élément majeur à prendre en compte au moment de définir les contours du prochain effectif. Malgré ce pas en arrière, dixit Emery, celui-ci reste confiant dans le succès à moyen terme du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. « Je l’ai dit à Nasser [Al-Khelaïfi] : "Tu gagneras la Ligue des champions. Avec le temps, tu vas la gagner". »