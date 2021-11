Rendre hommage en photo aux plus anciens supporters de Valenciennes et aux bénévoles des clubs amateurs alentour, voilà le concept de l’exposition des Vieux du stade qui se déroule du 12 au 19 novembre au centre culturel L’Imaginaire de Douchy-Les-Mines. A l’origine du projet, l’association du Dynamo de l'Escaut, créée en 2019, qui réunit les amateurs de foot social et populaire.

« Tout est venu du jeu de mots entre les Dieux du stade et les Vieux du stade. On a vite vu que ce serait un peu osé de les faire poser tout nus (rires). Du coup, on s’est dit que ce serait chouette de faire une expo autour de nos anciens, de nos “vieux”, un terme qu’on utilise avec beaucoup de respect. On voulait les mettre à l’honneur car ce sont eux qui constituent l’âme du club. Sans eux, le club n’est rien », assure Antoine Clipet, socio du Dynamo de l’Escaut et initiateur du projet.

Une passionnée de foot - Nicolas Delfort

« Les joueurs, les entraîneurs et les présidents passent mais les supporters restent »

« On veut vraiment valoriser cette passion populaire avec des vieux qui sont abonnés à VA depuis plus de cinquante ans. Ça prouve bien que les joueurs, les entraîneurs et les présidents passent mais les supporters restent » , témoigne Mehdi Rouiti, le secrétaire général du Dynamo de l’Escaut.

Pour trouver les modèles, les membres de l’asso ont fait passer une annonce dans la presse mais se sont aussi appuyés sur leurs connaissances. Au total, 18 « vieux » supporters, âgés de 60 à 95 ans, ont été choisis et photographiés par Nicolas Delfort, directeur artistique de l’association Losange Noir.

L'expo fait remonter les vieux souvenirs des passionnés - Nicolas Delfort

Pas de soutien du club de Valenciennes

« A chaque fois, je discutais avec eux pendant une heure avant de les prendre en photo. . Il y a beaucoup de différences entre eux mais aussi un grand point commun : l’éducation au football. Ils sont nombreux à avoir découvert le foot par leur père ou leur grand-père. Ils ont tous une volonté de transmettre cette passion », raconte le photographe.

Et chaque portrait raconte une histoire comme celle de l’ancien gardien du stade Nungesser ou encore ce couple qui s’est rencontré dans les tribunes de la mythique enceinte valenciennoise aujourd’hui disparue. Seul regret des organisateurs : ne pas avoir réussi à obtenir le soutien et de la ville de Valenciennes et du VAFC qui n’ont pas souhaité accueillir l’exposition.

Mais pas de quoi décourager le Dynamo de l’Escaut qui souhaite faire des Vieux du stade une exposition évolutive et itinérante. « Pourquoi ne pas la développer à l’échelon régional en allant voir d’autres clubs. Tout est ouvert », reconnaît Antoine Clipet déjà lancé sur le troisième volet de l’exposition : photographier les anciennes gloires du VAFC plus de dix ans après l’arrêt de leur carrière. Une nouvelle façon de perpétuer l’héritage social, sportif et culturel du football.