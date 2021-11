Il n’allait pas dire non, bien sûr, mais Didier Deschamps n’a pas hésité une seconde lundi quand il a été lancé sur la candidature de Karim Benzema pour le Ballon d'or. « C’est une récompense individuelle prestigieuse. A partir du moment où Karim fait partie des postulants, c’est même un candidat très sérieux pour le gagner, et je ne dis pas ça parce que je suis son sélectionneur. C’est évidemment tout le mal que je lui souhaite », a-t-il répondu, évoquant « tout ce qu’il a réalisé cette saison en club et en équipe de France ».

Et voilà DD en bonne place sur la liste des soutiens à KB9, scrupuleusement mise à jour par le Real Madrid, parti en croisade depuis quelques semaines pour défendre les chances de son poulain. On ne sait pas si ça comptera face aux 653 buts cette année de Lewandowski ou au palmarès de Jorginho, mais cette liste commence à peser lourd. On y trouve, pêle-mêle :

Le Brésilien Ronaldo, qui estime que le Français est « le meilleur attaquant du moment » et qu’il « a un niveau impressionnant depuis dix ans ».

Didier Drogba, qui salue sa belle évolution avec les années : « C’est un travailleur. Il a mûri, ça se sent, ça se voit dans les interviews, ça se voit dans son jeu, dans sa manière d’évoluer sur le terrain. Et c’est maintenant un grand frère pour de jeunes joueurs comme Kylian [Mbappé]. Donc il a une responsabilité, il se sent investi et c’est un potentiel Ballon d’or. »

Thierry Henry, qui le voit un cran au-dessus de Salah et l’homme-buts en Bayern : « Les buts que Salah marque en ce moment sont fantastiques, mais comment pouvez-vous oublier Lewandowski et comment pouvez-vous oublier Benzema ? Est-il le meilleur joueur de Premier League en ce moment ? Oui, c’est évident. Mais quand on compare les formes actuelles des meilleurs joueurs, je place Benzema plus haut. Ce qu’il fait pour le Real Madrid et la France en ce moment, je ne peux pas l’ignorer. »

Last but not least, sa Sainteté ZZ, évidemment : « Il mérite de gagner ce Ballon d'or. C’est un joueur incroyable, j’ai eu le grand honneur de l’entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus, et j’espère qu’il pourra être récompensé. »

Si on avait voulu, on aurait aussi pu citer Jocelyn Gourvennec et Gérald Baticle. Et oui, au très haut niveau, ce sont les détails qui font la différence. Rendez-vous le 29 novembre, au Théâtre du Châtelet à Paris, pour savoir si la campagne a payé.