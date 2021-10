Critiqué de toute part après un début de saison complètement raté sur le plan personnel, Neymar s’est livré dans un entretien accordé au Youtuber brésilien « Fui Clear ??? » le 27 septembre et diffusé jeudi soir sur la plateforme. Il revient notamment sur son hygiène de vie, pointée du doigt chaque saison depuis son arrivée à Paris en 2017. « C’est un manque de respect quand les gens disent : "Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c’est ceci, Neymar c’est cela". Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Personne ne prend ça en compte. Je sais prendre soin de moi, clarifie-t-il d’entrée. J’ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 h/24, pour quoi faire ? Rien du tout ? »

« Je ne serais plus au haut niveau si je n’étais pas sérieux, ajoute-t-il. Je sors quand je le peux, quand j’ai le temps, quand j’ai des jours de repos. Il n’y a pas de problème. On doit me juger sur le terrain. Ma vie, je fais ce que je veux, on ne peut pas me juger, je suis libre. Je ne serai pas à mon niveau si je ne faisais pas attention, avec mon physio et tout. Au final, ça énerve un peu. Mais bon, on passe au-dessus ». Après avoir salué la ferveur des supporteurs parisiens au Parc des Princes ou à l’extérieur, « un de nos points forts » qui « nous donne une énergie en plus », le numéro 10 du PSG a expliqué ce qui manquait à son équipe pour briller aux yeux du monde cette saison.

Travailler plus pour gagner plus

« Le PSG s’est très bien renforcé, avec des joueurs de grandes qualités, des champions, ça fait plaisir de les avoir dans notre équipe. Quand tu réunis autant de grands joueurs, il est normal qu’on soit présenté comme des candidats. Mais le football se joue sur le terrain. Si on ne travaille pas ensemble, si on ne fait pas les efforts, si on ne court pas les uns pour les autres, ce sera difficile. On doit être solidaire pour aller plus loin. On n’a qu’un mois de saison derrière nous. On est encore en train d’apprendre à se connaître. On doit progresser. Mais tout est réuni pour faire une grande saison et conquérir tous les titres que l’on ambitionne ».

Le Ney a terminé en évoquant la Seleçao et sa soif de gagner toujours intacte. « Je veux qu’on se rappelle de moi comme un des joueurs les plus authentiques et plus vrais qui a existé. Je suis vrai, je ne cache rien. Sur le terrain, je donnerai toujours ma vie pour la Seleçao. Je n’aime pas perdre, c’est évident. Je me transforme sur le terrain parce que je veux gagner. J’ai fait des erreurs, beaucoup. Si je pouvais changer certaines choses, je modifierai certaines attitudes. Mais j’ai mûri. J’essaie de faire de mon mieux pour que ma carrière soit encore plus réussie, encore plus longue ». Des propos qui tranchent avec le spleen ambiant qui accompagnait son interview en avril dernier quand Neymar disait qu’il n’irait probablement pas au-delà du Mondial au Qatar. Après les mots, place aux actes.