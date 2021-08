11h15 : Pour Fabrizio Romano, aucun doute en tout cas : la Pulga va à Paris.

« "Patience". Le PSG est totalement confiant et optimiste pour signer très bientôt Leo. Il s’envolera pour Paris une fois l’accord complètement scellé dans chacun de ses détails. Un contrat aussi important prend 48 heures à être checké, ce sont des délais normaux. Il n’y a aucune nouvelle offre du Barça. », a tweeté le spécialiste du mercato.

‘Patience’. PSG totally confident and optimistic to sign Leo Messi soon. He’ll fly to Paris once the agreement will be completed in every detail. It’s an important contract officially received 48h ago - ‘normal’ timing. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



There’s currently no new bid from Barcelona. 🚫