Alors coup de bluff ou pas ? On devrait en savoir un peu plus en fin de matinée avec une prise de parole de Joan Laporta, le président du FC Barcelone après l’officialisation ce jeudi du départ de Lionel Messi. Selon un communiqué, le génie argentin ne prolongera pas son contrat avec les Blaugrana en raison « d’obstacles économiques et structurels » liés aux règlements de la Liga et son plafond salarial.

En attendant de plus amples explications du club catalan, plusieurs médias annoncent ces dernières heures que des discussions ont déjà débuté entre le PSG et le clan Messi pour faire venir la « Pulga » à Paris. The Athletic précise même que Lionel Messi a échangé dès ce jeudi soir avec Mauricio Pochettino lors d’un appel téléphonique entre 22h et minuit. La direction du club parisien serait sur le pied de guerre pour voir si l’opération est réalisable au niveau économique alors que la priorité absolue reste d’obtenir la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, explique L’Equipe.

Told tonight that Lionel Messi has made direct contact with Mauricio Pochettino to initiate move to PSG & French club are holding internal discussions on how to make it happen. Everything escalated between 9pm and midnight in France (1/2) @TheAthleticUK https://t.co/vxfydWM6NI — Adam Crafton (@AdamCrafton_) August 5, 2021

Le « like » de Neymar qui ne passe pas inaperçu

Alors que le moindre geste autour de Lionel Messi va être scruté dans les prochaines heures. Ce vendredi, on signalera la première réaction de Neymar depuis l’annonce du départ de Messi du Barça. L’attaquant brésilien a « liké » une photo de lui et l’Argentin sous le maillot du PSG sur le compte Instagram du média brésilien TNT Sports…

Du côté de la Catalogne, les réactions se font pour le moment très rares. Aucun joueur de l’effectif n’a réagi à la nouvelle. Seul Carles Puoyl, capitaine emblématique du Barça, a publié un message sur les réseaux sociaux : « Journée difficile mais allez Barça » avant de remercier Lionel Messi dans un autre post : « Merci beaucoup pour tout #Leo, nous ne pourrons jamais te remercier pour tout ce que tu nous as donné, je te souhaite le meilleur. » Le feuilleton ne fait sûrement que de débuter…