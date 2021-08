Cette fois, entre Messi et le FC Barcelone, c’est fini pour de bon. Le club catalan a annoncé ce jeudi soir que le meilleur joueur de son histoire ne signera pas de nouveau contrat, après moult retournements de situation et des négociations à rallonge depuis le début de l’été. L'Argentin est devenu trop grand et surtout trop lourd pour le portefeuille troué des Blaugranas.

« Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi […] il ne pourra pas être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels (les règlements de la Liga espagnole). Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur comme du club ne puissent pas se concrétiser », a ainsi affirmé le Barça dans un communiqué.

Des chiffres ahurissants

Lionel Messi a commencé avec les pros en 2004 et a depuis lors disputé 778 matchs avec le maillot de Barcelone, avec qui il a remporté 35 titres, marqué 672 buts et délivré 305 passes décisives. Il manquera forcément à une équipe qu’il portait sur ses épaules ces dernières années.

Libre de tout contrat, il ne devrait pas manquer de prétendants, à moins que ses exigences salariales soient hors de portée pour tout le monde. On serait tout de même assez étonnés de ne pas voir Nasser Al-Khelaïfi et le PSG retenter le coup…