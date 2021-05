Les fans de Man United manifestent à Old Trafford, le 2 mai 2021. — Oli SCARFF / AFP

Le choc de la journée en Premier League va sûrement prendre un peu de retard. Alors que Manchester United reçoit Liverpool à 17h30 dans un match important pour la Ligue des champions, les supporters locaux ont bruyamment manifesté aux abords d’Old Trafford pour réclamer le départ des propriétaires du club, la famille Glazer. Echaudés depuis de longs mois déjà, ils ne pardonnent pas la participation de MU au projet (avorté) de Super Ligue.

Joe Glazer, le copropriétaire, avait présenté ses excuses dans la semaine. Mais ça n’a pas convaincu les fans, tellement remontés qu’ils ont forcé l’accès jusqu’à la pelouse d’Old Trafford, selon des images diffusées par Sky Sports.

Des supporters ont envahi la pelouse. - Oli SCARFF / AFP

«Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre coeur et notre âme», pouvait-on lire sur une bannière, alors que les fans portaient, pour nombre d'entre eux, les couleurs vert et or, symboles de la protestation anti-Glazer. Elles évoquent en effet Newton Heath, club fondé en 1878 et qui allait devenir 24 ans plus tard Manchester United. Ils ont allumé des fumigènes, sont montés sur les cages et dans les tribunes, chantant «Nous voulons le départ des Glazer».

Pour le moment, la Premier League n’a pas décalé le coup d’envoi de cette rencontre qui pourrait aussi décider du titre cette saison. En cas de victoire des Reds sur la pelouse de leur rival historique, Manchester City ne pourrait plus être rejoint par United et serait sacré à deux jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG.