Démarqué, il ne recevra pourtant jamais le ballon. — Miguel Angel Molina / EFE / Sipa

Huis clos ou pas, un stade n’est pas une enceinte inviolable. En tout cas, pas le Nuevo Los Cármenes, l’enceinte de l’équipe espagnole de Grenade. Mercredi soir, un homme nu s’est invité sur la pelouse à la sixième minute du quart de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United. Après une course et quelques cabrioles, le « streaker », comme on ne dit pas en Andalousie, a été pris en charge par le service d’ordre et évacué hors du terrain. Le club s’expose à une amende de l'UEFA.

🤣 Quand on vous dit que la Ligue Europa c'est du grand spectacle Mesdames, messieurs



📺 Grenade-United sur RMC Sport 2 et en clair sur @RMCStory. Régalez-vous pic.twitter.com/zgHfXuG7xU — RMC Sport (@RMCsport) April 8, 2021

Cet homme à la chevelure et à la barbe fournies n’est pas un inconnu dans la cité du poète Federico García Lorca : le site d'informations Ahora Granada indique qu’il s’agit d’un certain Olmo García, « connu comme l’homme nu de Grenade ». Entre autres prouesses réalisées en tenue d’Adam, le trentenaire qui milite pour la paix dans le monde a déjà escaladé la cathédrale de la ville.

Pour en revenir au sport, c’est Manchester qui a gagné (0-2) face à la formation de l’ex-Lyonnais Maxime Gonalons, et pris une option pour les demi-finales de la C3.