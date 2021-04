FOOTBALL L’équipe de France se rendra à Nice le 2 juin pour affronter les Bulgares avant de recevoir les Gallois au Stade de France six jours plus tard

DD et sa bande connaissent leurs adversaires pour préparer l'Euro. — FRANCK FIFE / AFP

On connaît enfin les équipes qui serviront de sparring-partners aux Bleus avant le début de l' Euro, il s’agit de la Bulgarie (à Nice le 2 juin) et du pays de Galles (au Stade de France six jours plus tard), comme l’a annoncé la Fédération française de football ce jeudi.

Les joueurs basculeront ensuite sur la compétition européenne, reportée d’un an pour cause de pandémie de Covid-19, avec un premier match le 15 juin à Munich contre l’Allemagne, avant d’affronter la Hongrie et le Portugal à Budapest, les 19 et 23 juin lors de la phase de groupes.