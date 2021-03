Le Graët et Thiriez, les deux meilleurs potes de l'univers. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Du pain béni pour Frédéric Thiriez. L’ancien boss de la LFP et actuel candidat à la présidence de la FFF a dénoncé jeudi un « cliché misogyne scandaleux » sur les Bleues, après les propos tendancieux de l’actuel patron de la FFF Noël Le Graët au sujet de l’ambiance qui règne en équipe de France féminine.

Interrogé mercredi sur le fait que la sélectionneuse Corinne Diacre est en conflit avec certaines joueuses, Le Graët a répondu sur RMC Sport que l’équipe n’avait « pas perdu un match » depuis le Mondial 2019. « Aucun match perdu, donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m’est égal », a-t-il dit sur le ton de la plaisanterie (lourdingue voire très limite, disons-le).

« Cet homme ne maîtrise plus son langage, il est vraiment indigne de représenter le football », a réagi Frédéric Thiriez auprès de l’AFP, qualifiant le dirigeant de 79 ans de « multirécidiviste » et rappelant sa fameuse phrase controversée de septembre, lorsque Le Graët avait déclaré que le racisme dans le football « n’exist (ait) pas ou peu », s’attirant les foudres de SOS Racisme.

La liste de Thiriez

« D’abord : "il n’y a pas de racisme​ dans le football". Ensuite, l’homophobie : "Je trouve qu’on arrête trop les matchs en cas de chants ou de cris homophobes et je donne instruction à mes arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de manifestation homophobe". Maintenant il s’en prend aux filles avec un cliché misogyne scandaleux », a énuméré M. Thiriez.

Concernant la déclaration de mercredi, M. Thiriez estime que la ministre en charge des Sports, Roxana Maracineanu, « devrait réagir », tout comme Marlène Schiappa (ministre déléguée en charge de la Citoyenneté) et Elisabeth Moreno (ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes).

Candidat à l’élection du 13 mars, comme l’entrepreneur et conseillers de clubs Michel Moulin, l’ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) s’offusque par ailleurs que M. Le Graët a « refusé » sa proposition de débat. « Les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les supporters mériteraient un débat public. Mais non, M. Le Graët le refuse un débat. Ça veut dire quoi ? Qu’il a la trouille et qu’il méprise les gens », a-t-il fustigé.