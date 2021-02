Noël Le Graët, président de la FFF depuis 2011, vise un quatrième mandat. — Franck Fife / AFP

Le président de la FFF Noël Le Graët postule à un quatrième mandat.

Malgré ses 79 ans, le Breton fait figure de favori face à ses concurrents Frédéric Thiriez et Michel Moulin, avant les élections du 13 mars.

Ce lundi à Castelmaurou, près de Toulouse, il a rencontré les dirigeants des districts de la Ligue Occitanie.

Des applaudissements, et une porte qui s’ouvre, enfin, sur Noël Le Graët. En ce lundi humide à Castelmaurou, dans la chic et bucolique banlieue nord-est de Toulouse, le président de la FFF, en lice pour un nouveau mandat, s’est un peu fait attendre par les quelques journalistes venus à sa rencontre. C’est que la réunion avec les différents responsables des districts d’Occitanie, tenue au centre régional du football, s’est éternisée.

A cause des soucis liés à la situation sanitaire, qui a suspendu l’existence de l’essentiel des clubs amateurs ? « Je ne les ai pas trouvés inquiets, balaie-t-il, accompagné de ses fidèles, dont Jean-Michel Aulas et Marc Keller. Ils ont envie que le football reprenne et de savoir si les sommes qu’ils perçoivent seront maintenues l’année prochaine. »

Le foot amateur et la date limite du 20 mars

Devant une situation insaisissable, le Breton ne s’engage pas sur une date, et attend « le feu vert du gouvernement ». « Reprendre la compétition, passé le 15 ou 20 mars, ce sera difficile », reconnaît-il. Mais le patron de la « 3 F » est « quelqu’un de positif ». Il rappelle en passant le retour imminent du National 2 masculin et de la D2 féminine. Il salue aussi la réussite « remarquable » de la Coupe de France à double voie (pros et amateurs) avant la réunification des 8es de finale.

En fin politique, l’ancien maire PS de Guingamp flatte ses réalisations et assène son optimisme : « S’il y a un truc pour lequel je ne suis pas inquiet, c’est bien pour le football. On retrouvera les clubs très rapidement avec leurs sponsors et leurs gamins. » Une façon de répondre à ses concurrents, Frédéric Thiriez et Michel Moulin, qui ont fait de la défense du foot d’en bas l’alpha et l’oméga de leur campagne.

Noël Le Graët, le 22 février 2021 à Castelmaurou, près de Toulouse. - Nicolas Stival / 20 Minutes

Le favori se tient à distance de ses deux challengers, et pas seulement à cause du Covid-19. Le débat demandé par Thiriez ? Le Graët n’en veut pas. « J’ai un plan de communication que je respecterai, justifie-t-il. J’ai démarré dans les dates normales, le 11 (février). Certains ont démarré depuis le mois de décembre. Ils sont déjà passés deux ou trois fois chez chacun d’entre vous. Moi, je ne passe qu’une fois. Mon plan se terminera le lundi 8. »

Forcément, une campagne raccourcie signifie un calendrier accéléré. Après la Haute-Garonne, le patron de la 3 F enchaînera ainsi ce mardi par des réunions à Marseille et à Bastia. Il y trimballera sans doute la même sérénité du sortant qui estime que son bilan parle pour lui, à commencer par les résultats des Bleus, sélection championne du monde et navire amiral d’une vaste flotte de plus de deux millions de licenciés.

L’Euro à venir (11 juin-11 juillet) ? « L’équipe de France va essayer de gagner. A chaque fois, Didier a envie de gagner. » Le Graët et Deschamps semblent être au foot français ce que les Daft Punk étaient jusqu’à ce lundi à l’electro française​. Sauf que la fin de ce binôme ne semble pas programmée, elle, malgré l’ombre de Zinédine Zidane qui rôde de plus en plus au-dessus de la sélection. « On m’a posé la question, un jour : "Si Didier arrêtait, est-ce que Zidane pourrait (lui succéder) ? J’ai répondu oui." Sauf que Didier pour le moment est présent, bien présent, et j’ai l’impression que ça lui plaît. »

Vers une prolongation pour Didier Deschamps ?

Et la fin du contrat de DD, en décembre 2022, ne semble pas être un obstacle insurmontable pour NLG. « Si je suis là, je lui ferai une proposition. » « Là », c’est à la tête de la plus puissante fédération sportive de France, dont Le Graët, rassurant sur sa santé après avoir surmonté une leucémie révélée en 2018, n’a pas du tout envie de lâcher les rênes.